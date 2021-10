Začal pražský festival světel, umění se ukáže i v rozšířené realitě

12:28

Videomappingem na Karlínském náměstí začne po loňské pauze Signal festival. Za světelným uměním se mohou diváci vydat do Karlína, na Staré Město a poprvé také do Holešovic. Jednu trasu organizátoři přesunuli do virtuálního světa.