Sesuv půdy ve Stodůlkách strhl auto strážníků, převrátilo se na střechu

Podle fotografií, které hasiči zveřejnili, se sesunula vozovka s položenou zámkovou dlažbou do stavební jámy, nad kterou byl plot s betonovým základem.
Na místě se nyní nachází statik, pracovníci Technické správy komunikací a zástupci městské části, kteří provádějí rozbor, co sesuv půdy způsobilo.
„Vzhledem k tomu, že na místě nedochází k žádnému ohrožení a z auta nic neuniká, předali jsme případ k řešení právě městské části,“ uvedl mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.
Mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová potvrdila, že nikdo nebyl zraněn a městská policie má jen škodu na majetku. „V době propadu vozovky hlídka strážníků řešila problémy s parkováním v přilehlém okolí,“ uvedla.