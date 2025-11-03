Sesuv půdy ve Stodůlkách strhl auto strážníků, převrátilo se na střechu

V Ostřicové ulici v pražských Stodůlkách v pondělí dopoledne zasahovali hasiči ze stanice Smíchov. Došlo zde k sesuvu svahu a části vozovky. Při sesuvu došlo ke stržení služebního vozidla městské policie do vzniklé kaverny. Událost se obešla bez zranění. Ulice zůstává uzavřena.
V Ostřicové ulici v pražských Stodůlkách došlo k sesuvu svahu a části vozovky. Při sesuvu spadlo služební vozidlo městské policie do vzniklé kaverny. (3. listopadu 2025) | foto: Hasiči Praha

Podle fotografií, které hasiči zveřejnili, se sesunula vozovka s položenou zámkovou dlažbou do stavební jámy, nad kterou byl plot s betonovým základem.

Na místě se nyní nachází statik, pracovníci Technické správy komunikací a zástupci městské části, kteří provádějí rozbor, co sesuv půdy způsobilo.

„Vzhledem k tomu, že na místě nedochází k žádnému ohrožení a z auta nic neuniká, předali jsme případ k řešení právě městské části,“ uvedl mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.

Mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová potvrdila, že nikdo nebyl zraněn a městská policie má jen škodu na majetku. „V době propadu vozovky hlídka strážníků řešila problémy s parkováním v přilehlém okolí,“ uvedla.

