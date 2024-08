Top selfie z Prahy: Hradčany, romantické Rozárium i neznámé Sedlecké skály

Musíme ale i varovat, protože jak pravil Franz Kafka: „Praha nás nepustí, tahle matička má drápy.“ Citát pokračuje myšlenkou, že leda bychom ji na dvou místech zničili, a to na Hradčanech a Vyšehradě. Ne nadarmo tedy vyšehradskou vyhlídkou začínáme…

Vyšehrad

Vyšehrad je historické místo na skále nad pravým břehem řeky Vltavy. Když z Výtoně vystoupáte po schodech vzhůru, (ne)minete hned několik terásek, odkud se budete chtít dlouze a nerušeně dívat. Na řeku, mosty, Pražský hrad v dáli. A co teprve na samém vrcholu?

V selfíčkování vás možná předběhnou turisté. Ale aspoň si nebudete připadat trapně, když se do toho pustíte taky. Ať z jakéhokoliv úhlu, vždycky to vyjde. I když si myslíte, že na fotkách vám to nesluší – pozadí to zachrání.

Paví vrch

Selfie s neobvyklými výhledy je možné pořídit na kopci Paví vrch v klidné části Prahy 5. Jsou tady dvě vyhlídková místa.

První z nich nad tunelem Mrázovka nabízí rozhled směrem k Vyšehradu, Žižkovské věži i mrakodrapům na Pankráci. Z toho druhého pak dohlédnete na Radlickou ulici, Malvazinky s kostelem sv. Filipa a Jakuba a Dívčí hrady. Jsou tady také nádherné západy slunce.

Botanická zahrada

Selfie v Botanické zahradě v Tróji.

Selfie v Botanické zahradě v Tróji s fotogenickými růžemi. V severním areálu zahrady se nachází Rozárium, kde si můžete přivonět a udělat květinové selfie.

Místo je domovem mnoha různých odrůd růží, které kvetou po celou sezonu a nabízejí pestrou paletu barev. Odpočinout si pak můžete na lavičkách mezi záhony.

Sedlecká vyhlídka

Sedlecké skály na levém břehu Vltavy

Sedlecké skály na levém břehu Vltavy na pomezí čtvrtí Sedlec a Suchdol patří k těm méně navštěvovaným, leč velmi krásným pražským výhledům.

Pod sebou uvidíte vltavskou zákrutu, železniční trať a v dálce panorama pražských střech až po Žižkovskou věž.

Tohle místo má však i svou temnou stránku. Někam sem dopadlo jugoslávské letadlo, které havarovalo roku 1975. Kousek dál stojí pamětní deska připomínající tragickou událost.