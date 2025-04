Opilý mladík chtěl skočit pod metro. Opustila mě přítelkyně, vysvětloval

Dozorčí pražského metra na Rajské zahradě v sobotu 5. dubna chvíli po desáté hodině večer zahlédl mladíka, který se potácel těsně před ústím tunelu, ze kterého do stanice vyjíždějí vlaky. Neváhal, do stanice přivolal strážníky a upozornil řidiče vlaku.

„Při příjezdu hlídky byl dotyčný stále na místě. Balancoval na okraji nástupiště a svým postojem znemožňoval bezpečný příjezd soupravy. V rozmluvě se strážníky sdělil, že pomýšlí na ukončení života,“ uvedla mluvčí městské policie Irena Seifertová.

Hlídka městské policie využila jeho chvilkové nepozornosti a podařilo se jí třiadvacetiletého muže násilím chytnout, odtáhnout od okraje a přesunout do bezpečí.

Mladík se jim následně svěřil, že prochází těžkým životním obdobím. Dva týdny se potýkal s hlubokou krizí po rozchodu s partnerkou, přestal užívat předepsanou medikaci a ztratil naději na zlepšení své situace. „Navíc byl v době zamýšleného činu pod vlivem alkoholu, měl 1,8 promile,“ upřesnila Seifertová.

Zdravotníci potom poskytli mladému muži odbornou péči a za doprovodu strážníků ho převezli do nemocnice.

Městská policie vyzývá, aby všichni, kdo prochází psychickou krizí nebo mají sebevražedné myšlenky, neváhali vyhledat pomoc na Lince bezpečí (116 111) nebo Lince první psychické pomoci (116 123).

Ve stanici Rajská zahrada to byl ten den již druhý závažný incident. Ráno totiž zde do metra naběhla skupina sprejerů, pomalovala soupravu a utekla do tubusu. Kvůli pátrání po gangu metro dvě hodiny nejezdilo.