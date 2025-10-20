Radní na pondělním jednání schválili znění smlouvy, kterou město uzavře s provozovateli sdílených kol a elektrokol. Na jejím základě vzniknou parkovací body, kam bude možné kolo odložit. Elektrokoloběžky ale na těchto místech nebude možné zaparkovat, od čehož si město slibuje, že kompletně vymizí z ulic.
„Sdílené elektrokoloběžky fungují spíše jako turistická zábava, často podpořená alkoholem, a neplní tak dopravní funkci. Navíc zpravidla uživatelé nedodržují dopravní předpisy a jezdí po chodníku místo po silnici,“ zdůvodňuje regulaci radní pro majetek a legislativu Adam Zábranský (Piráti).
24. března 2025
Plánované nové smlouvy také zcela nově nastaví režim provozování sdílených kol a elektrokol. Ten magistrátu mimo jiné umožní kontrolovat jejich počet. Parkovací body totiž budou mít přesně vypočítanou kapacitu, takže by se nemělo stávat, že budou na hromadě naházené desítky kol, jako se to stávalo v případě elektrokoloběžek.
„Poskytovatelé budou nově za zábor veřejného prostranství pro parkování platit poplatek,“ doplňuje radní pro finance Zdeněk Kovářík (ODS). Za stání pro jedno kolo provozovatelé zaplatí 25 korun měsíčně.
Novou smlouvu bude muset podepsat každá firma, která chce v Praze bikesharing provozovat, tedy i společnosti Rekola a Nextbike, které mají s hlavním městem už řadu let uzavřená memoranda. Ta magistrát nyní vypoví.
To se týká i společností Lime a Bolt, které kromě sdílených elektrokol provozují i koloběžky. Obě firmy nová pravidla kritizují, velmi se ale liší v otázce svého budoucího působení v ulicích Prahy.
„S ohledem na pondělní rozhodnutí zvažujeme v rámci mikrobility odchod z Prahy,“ sděluje Marek Pazderka, Senior Operations Manager pro mikromobilitu ve společnosti Bolt. Kromě mikromobility, tedy kol a koloběžek, provozuje Bolt v Praze ještě i carsharing a alternativní taxi službu.
Podle Pazderky prostý zákaz současné problémy, které uživatelé elektrokoloběžek způsobují, nevyřeší. „Stejní lidé jednoduše přesedlají na e-kola nebo běžná sdílená kola, která navíc nemají žádná technologická omezení. Výsledkem může být více nehod, více jízd po chodníku a větší zábor parkovacích míst,“ míní.
Naproti tomu Lime rovnou avizuje, že se teď ve větší míře zaměří na provozování sdílených kol. „Sdílená elektrokola v ulicích Prahy provozujeme od roku 2021. Představují jiný koncept a především odlišný způsob užívání. Tento segment sdílené mikromobility se nám dlouhodobě osvědčuje i v dalších evropských městech a plánujeme do něj dále investovat i v Praze,“ informuje Václav Petr, generální ředitel Lime pro Česko a Maďarsko.
Lime se podle jeho slov nyní soustředí na jednání s magistrátem o tom, aby pravidla ve smlouvě byla nastavena srozumitelně, funkčně a s respektem k tomu, jak Pražané mikromobilitu používají.
Šest let chaosu
Návrh regulace na magistrátu nevznikal vůbec lehce. Posledním pokusem bylo memorandum se společností Lime, které město vypovědělo před šesti lety. V následujících letech se řadě městských částí podařilo na pravidlech pro parkování domluvit individuálně, například Praze 3.
Následně město přišlo s návrhem smlouvy, která by zavazovala provozovatele například k tomu, aby špatně zaparkovanou elektrokoloběžku do čtyř hodin odklidili. Ve verzi smlouvy představené letos v dubnu ale možnost parkování koloběžek už zcela vypadla. Její schválení ještě o pár měsíců pozdrželi koaliční neshody o termínu, odkdy má systém začít platit.
V mezičase Praha 1, která usiluje o úplnou stopku, zakázala vjezd sdílených i soukromých elektrokoloběžek do Nerudovy ulice na Malé Straně. „Konec této pouťové atrakce vítáme. Kvůli kočičím hlavám ani není možné v první městské části tyto dopravní prostředky využívat. Prosazovat celoplošný zákaz provozu teď nemá smysl, ale uvidíme, jak se osvědčí magistrátní řešení,“ říká radní Prahy 1 pro dopravu Vojtěch Ryvola (GEN).
Konec kočárů na Staroměstském náměstí
Kromě parkování elektrokoloběžek včera radní také rozhodli o vypovězení nájemní smlouvy s Cechem fiakristů a povozníků Čech a Moravy na stání koňských povozů na Staroměstském náměstí. Praha už před dvěma roky změnila svůj tržní řád, čímž de facto zakázala jejich provoz. Navzdory tomu ale z ulic nezmizely. Právě touto skutečností radní zdůvodňují výpověď smlouvy.
Dalším důvodem jsou zdravotní rizika pro koně. Usnesení radních uvádí jako příklad nevyhovující tvrdý povrch silnic, práci ve vysokých teplotách bez možnosti úkrytu nebo vdechování škodlivin z automobilů. Mimo to v minulosti došlo k několika dopravním nehodám, přičemž při některých z nich kůň uhynul. Podle fiakristů koně nijak netrpí, proto postup magistrátu kritizují.