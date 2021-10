Lítačka už platí i na sdílená kola. 15 minut je zdarma, zaplatí za vás město

Uživatelé si propojí účet Lítačky v jedné z aplikací na bikesharing a následně získají čtyři jízdy zdarma do 15 minut na jeden den. Rychlý a jednoduchý postup si v pondělí vyzkoušeli i pražští radní.

Na tiskové konferenci zahájil zkušební provoz primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib za účasti Adama Scheinherra, náměstka primátora pro oblast dopravy, Petra Tomčíka, ředitele společnosti ROPID, a zástupců provozovatelů sdílených kol Rekola a Nextbike.

Dle Petra Tomčíka, ředitele společnosti ROPID, platí pražská radnice nyní kolem 12 korun za každé pronajmutí sdíleného kola přes kartu Lítačka.



Zástupci provozovatelů sdílených kol doufají v navýšení počtu uživatelů, zároveň upozorňují na to, že většina výpůjček je právě do 15 minut, kdy uživatelé využívají přesun na kole na krátké a střední vzdálenosti do 2-3 kilometrů.



„Někdy v příštím roce, by se měla vyhlásit soutěž o smlouvu s provozovatelem, prozatím jde o zkušební provoz,“ upozornil Adam Scheinherra na to, proč se do zkušebního provozu zapojila jak společnost Rekola, tak i společnost Nextbike. Propojení karty Lítačka s bikesharingem je dlouhodobým cílem radnice. Už nyní si lze pronajmout kolo na všechny zakoupené kupony.

„Tato služba funguje v mnoha evropských zemích a já jsem rád, že ji můžeme ode dneška nabídnout i Pražanům,“ uvedl k zapojení služeb sdílených kol do systému Pražské integrované dopravy primátor Hřib.



Dle něj sdílená kola zjednoduší přesun obyvatel Prahy z jednoho konce centra metropole na druhý.