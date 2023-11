Lidé si stoupli bagru do cesty, bouřili se proti demolici Schieszlovy vily

Vlastníkem vily má být podle Deníku N firma Tichá 5, jejímž jednatelem je developer Martin Kulík. Za firmou stojí několik kyperských společností.

„Neprůhledný majitel z Kypru chce na místě historické vily se zahradou v památkové zóně vybudovat čtyřikrát větší pětipodlažní dům a zastavět i okolní zeleň,“ informuje petice, která bojuje pro zachování budovy. Ta je v tuto chvíli podepsaná více než 2500 lidmi.

Vilu však již zaměstnanci stavební firmy bourají. Podle místních neoprávněně a pokoutně tím způsobem, že začali s pracemi v zadní částí domu, na kterou není z ulice vidět.

Při pohledu z Tiché ulice je i tak patrné, že proces začal. Na vrcholu střechy chybí tašky, na její další části se nachází dřevěné latě a na zahradě stavební odpad. Mimo jiné již na místo přijel bagr, který začal bourat garáž, jež k domu patří.

Bagr se pokusilo několik obyvatel ulice zastavit. To se jim podařilo pouze dočasně, protože se později pustil opět do práce. Přítomní obyvatelé byli touto skutečností rozhořčeni. Bagr byl totiž na ulici, kde podle místních neměl co dělat. Podle nich na místě nebyl zábor.

Na místo dorazila i městská a státní policie, která situaci řešila. Poté se stavební stroj opět rozjel.

Obyvatelé o novou stavbu nestojí

„Najednou přijel bagr a během deseti minut zbořil krásnou garáž se secesním obloukem. A začal to tady dělat prostě bez záboru, bez jakéhokoliv ochranného pásma,“ popsal dnešní událost Vít Makarius, obyvatel ulice.

„Firma začala konat, aby nebylo co ochraňovat. Takže tady prostě najel bagr s tím, že začal demolovat,“ popsal Martin Kroupa, kterého zajímá vila a její historie. „My doufáme, že získáme čas, aby se patřičné orgány mohly rozhodnout,“ dodal, proč se dnes sešel s dalšími lidmi před vilou.

„Dozvěděli jsme se to na poslední chvíli,“ uvedla obyvatelka ulice, která bojuje za zachování historické vily a přála si zůstat v anonymitě. „Takže se snažíme všemi legálními prostředky vyjádřit náš nesouhlas,“ řekla a zmínila probíhající petici. Petenty podle ní podpořila i městská část.

„Naším zájmem je ochraňovat charakter místních čtvrtí a apelovat na přiměřenou podobu developerských záměrů. Nejedná se o první sporný projekt v lokalitě Hřebenek. Ještě v roli aktivních občanů se nám zde podařilo zachránit Benešovu vilu, na kterou už byl vydán demoliční výměr,“ uvedla starostka Prahy 5 Radka Šimková (PRAHA 5 SOBĚ), která požádala investora o zastavení prací. Zároveň zmínila vilu, která měla být zbouraná v roce 2021, její demolici se však podařilo odvrátit.

„Obáváme se toho, že by to mohlo být i precedentem do budoucna,“ uvedla obyvatelka další z obav. Podle ní by se poté mohl další investor rozhodnout přestavět nějakou z okolních budov. Podle oslovených občanů by novostavba narušila ráz vilové čtvrti a památkové zóny.

Plánovaná stavba má totiž být čtyřikrát větší, pětipatrová budova, která zaplní téměř celý pozemek. Z přilehlé zahrady by tak zbyl pouze zlomek.

Schieszlova vila byla postavena v roce 1912 v jižním svahu Petřína v rámci nově vznikající zástavby. Je nedílně spjata s československým politikem Josefem Schieszlem, který patřil k nejbližším spolupracovníkům prezidentů T. G. Masaryka a Edvarda Beneše. Díky této stavbě vznikl jedinečný urbanisticko-architektonický celek s charakterem zahradního města.