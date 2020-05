Vlastník zavřel cestu vedoucí přes jeho pozemek, výletníci ji chtějí zpět

Dotyčný úsek dříve běžně využívané ulice Pod Habrovkou, kde nechybí například ani veřejné osvětlení, leží na soukromém pozemku.



Tato absurdní situace vznikla už za komunistického režimu, kdy tam na žádost předchozího majitele nechal místní úřad bez patřičných náležitostí přivést silnici. I s tímto problémem současný vlastník pozemek koupil.

Majitel řekl: A dost!

O této nesrovnalosti ale většina lidí dlouho vůbec netušila, než vlastník oblíbenou stezku uzavřel. „Jedná se o soukromý pozemek, který jsme nechávali veřejnosti k dispozici. Ale vznikaly tady některé situace a k tomu se přidaly i urážky na adresu mé manželky, které nás donutily to zahradit,“ řekl MF DNES majitel pozemku Norbert Durych.



Z jeho slov vyplývá, že hlavními důvody razantního kroku byly konflikty s neukázněnými cyklisty i některé spory s úředníky. Sám o nich odmítl blíže hovořit.

Jeho krok však okamžitě vyvolal velké emoce a zejména na sociálních sítích pod fotografiemi s instalovanou závorou uprostřed stezky začali lidé psát desítky rozhořčených komentářů.

Především se do věci aktivně zapojil místní Spolek Šárecké údolí. „Snažíme se dobrat toho, aby se cesta znovu otevřela. Sice se nachází na soukromém pozemku, ale jedná se o účelovou komunikaci, kterou postavilo město. Takže jsme přesvědčeni o tom, že vlastník je povinen strpět průchod,“ myslí si místopředseda spolku David Ptáček.



Jenže ani po několika měsících k žádné dohodě s majiteli nedošlo a úředníci z magistrátu o povinném zprůchodnění komunikace dosud nerozhodli. Spolek proto vyřešil problém po svém. Jeho zástupci si pozvali geodety, kteří místo přesně zaměřili a vytyčili úzký pruh mezi soukromým pozemkem a korytem Nebušického potoka, jenž je v majetku hlavního města.



Na něm se rozhodli vybudovat náhradní stezku. A to se jim letos v dubnu i přes stísněné podmínky provizorně podařilo. V současnosti tak tudy znovu chodí až desítky lidí za hodinu.

K úzké stezce přibudou lávky

Tím však jejich iniciativa nekončí. „Aktuálně budujeme ještě dřevěné lávky tam, kde to je příliš úzké a hrozí, že lidé spadnou do potoka,“ popisuje Ptáček s tím, že hotovo by mohlo být už v příštím týdnu. Úpravy podle jeho slov vyjdou zhruba na dvacet tisíc korun, které zaplatí spolek z vlastních zdrojů.

S takovým řešením překvapivě souhlasí i Norbert Durych. „Proti tomu nic nenamítám, alespoň to narovná vztahy,“ tvrdí. Druhým dechem ale dodává, že většina procházejících vymezený koridor ignoruje a dál chodí po jejich části.

Proto se chystá na hranici pozemků postavit sloupky, mezi kterými natáhne lanka, aby bylo chodcům a cyklistům jasné, kudy mají jít. Zároveň už nyní silnici zaváží zeminou a podle svých slov má zažádáno o odstranění zdejšího veřejného osvětlení.



Spolek Šárecké údolí však upozorňuje, že současné řešení nebude nejlepší pro nikoho a stále je vnímají pouze jako provizorium. Jejich prioritou je i nadále obnovit plnohodnotný průjezd. David Ptáček například navrhuje, aby došlo ke směně pozemků, neboť zatímco silnice leží na tom soukromém, naopak část garáže rodiny Durychových se nachází na obecní parcele. Nutno ovšem podotknout, že ta za to městu pravidelně platí nájem.

O podobných návrzích už však Norbert Durych nechce slyšet. „Dříve jsem byl ještě připraven k jednáním, ale už jsem z toho unavený. Co je v majetku města, naprosto ctím. A ostatní zase musí respektovat, co je náš pozemek,“ zdůrazňuje a zároveň dodává, že tím celou záležitost považuje za definitivně uzavřenou.

Radnice mluví o třetí variantě

Se složitou situací v Šáreckém údolí je seznámena i radnice Prahy 6. A její místostarosta pro dopravu Jiří Lála navrhuje ještě třetí variantu.



„Podle nás by bylo nejschůdnějším řešením vést cestu jinudy. Protože se v současnosti skutečně nachází na soukromém pozemku a s tím se bohužel nedá nic dělat,“ nabízí svůj pohled na věc.



Ovšem je otázka, jestli to bude vůbec možné. Protože už nyní vznikla před sporným místem jiná stezka a ta z druhé strany také vede přes pozemky Durychových.