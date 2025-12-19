Revoluční novinka v českém zdravotnictví, s výměnou kyčelních kloubů pomáhá robot

Před každou operací důkladná příprava – kontrola nástrojů, rentgenových snímků a projití plánu samotné operace. Tak to vypadá na operačním sále ještě před příjezdem pacienta.
Na klinice Dr. Pírka v Mladé Boleslavi teď provádějí ještě jednu kontrolu, a to nastavení robota ROSA, kterému tady familiárně přezdívají Růženka. Nemocnice totiž jako první zdravotnické zařízení v České republice zahájila roboticky asistované operace kyčelního kloubu.
„Tým tvoří tři lékaři, tři sestry a jeden specialista,“ vypočítává před operačním sálem ředitel kliniky Pavel Kožený. Nově ovšem do týmu operace může počítat také robota Růženku.
Zavedení roboticky asistovaných operací kyčle, které už v Mladé Boleslavi podstoupila více než desítka pacientů, představuje významný milník nejen pro místní kliniku, ale i pro tuzemské zdravotnictví.
Unikátní technologie ROSA Hip umožňuje naplánovat a provést zákrok s mimořádnou přesností a v reálném čase poskytuje lékařům data o délce nohou, správném postavení implantátu a stabilitě kloubu. Systém vytvoří přesný 3D model kyčle konkrétního pacienta a podle něj navádí lékaře k ideálnímu, téměř dokonalému umístění implantátu.
Díky tomu je výkon šetrnější k okolním tkáním, zkracuje dobu uzdravení a přispívá k delší životnosti implantátu. Kromě toho umožňuje co nejšetrnější výkon také u pacientů s těžkým postižením, kteří mají například pokročilou artrózu nebo nekrózu kyčle.
Ortoped Roman Lehovec ale upozorňuje, že robot jen pomáhá, ruce chirurgů dál hrají hlavní roli. „Robot je spíše takový náš pomocník a umožňuje nám dosáhnout přesnosti v řádu desetin milimetru,“ říká Roman Lehovec.
Dokonalá přesnost
Chirurgové pacientům nejprve otevřou v noze přístup do kloubu, následně vysadí a vyoperují hlavici kloubu a na jeho místo vloží implantáty. Robot přitom toto vložení provede s dokonalou přesností, což je důležité právě u kyčlí, kde zásadní roli v budoucí funkčnosti hraje každý milimetr. Robot hlídá úhel, hloubku i rotaci implantátu.
A právě díky „Růžence“ jsou výsledné operace přesnější, pacienti se lépe hojí a mají menší rizika komplikací či bolestí, samozřejmě musejí podstoupit náročnou rekonvalescenci.
Co je ROSA?
Robotický ortopedický asistent ROSA (Robotic Orthopaedic Surgery Assistant) byl navržen chirurgy pro chirurgy.
Shromažďuje data z kloubu pacienta v reálném čase a pomáhá chirurgovi při plánování operace i samotném výkonu.
Robotický systém doporučuje optimální umístění implantátu a umožňuje lékaři dosáhnout mimořádné přesnosti, i nadále však hlavníroli při operaci hraje sám lékař.
Nutno také dodat, že to není úplně zadarmo. Pacienti si za robotem asistovanou operaci musejí připlatit. „Samotný zákrok a implantáty hradí zdravotní pojišťovny, ale na samotné použití robota nemají kalkulaci,“ vysvětluje ředitel Pavel Kožený. Zájemci o tuto přesnější operaci si tak musí doplatit 60 tisíc korun.
Na přípravě kyčelních operací s robotem se podílel tým zkušených ortopedů, kteří absolvovali školení na zahraničních pracovištích. Zahraniční experti pak na zahájení a první výkony přijeli spolupracovat do Mladé Boleslavi.
Jinak ale klinika Dr. Pírka dlouhodobě patří mezi průkopníky robotické ortopedie. Už v roce 2023 jako první uvedla do provozu systém ROSA pro robotickou asistenci při operacích kolene, u kterých v září 2025 překročila hranici 500 provedených výkonů.
Od letošního března navíc slouží jako školicí centrum pro takové operace kolene pro celou střední Evropu. Klinika provádí ročně více než 300 robotických operací a jen do konce letošního roku uskuteční přes 1 500 totálních endoprotéz.
Roboty i do krajů
Do budoucna by však neměly být jen otázkou soukromých nemocnic. Například krajská Oblastní nemocnice Kolín chystá stavbu urgentního příjmu za 1,1 miliardy korun, v jeho posledním patře vzniknou tři nové operační sály, které budou propojeny se stávajícím operačním traktem. A jeden ze sálů chce nemocnice vybavit rovněž robotem.
V Kolíně provedou ročně na 650 výměn kyčelních kloubů a také tam si od pomoci technologií slibují rychlejší rekonvalescenci pacientů. Při postupném větším rozšiřování robotů do nemocnic by to ve výsledku mohlo i mírně zkrátit čekání na takovou operaci, protože čekací doby jsou aktuálně 10 až 12 měsíců.