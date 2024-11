Středočeský kraj přijde o osm poboček úřadu práce, starostové se bouří

Na zavřené dveře pobočky úřadu práce mají lidé v budoucnu narazit v Poděbradech, Říčanech, Brandýse nad Labem, Městci Králové, Stochově, Voticích, Uhlířských Janovicích i ve Zruči nad Sázavou. Pracoviště mají být utlumována postupně, konkrétní datum zatím stanovené není. V kraji je to po výrazné regulaci pošt další omezení dostupnosti státních služeb.

Kde se má rušit pobočka úřadu práce Brandýs nad Labem – náhrada Mělník nebo Praha Říčany – náhrada Praha Votice – náhrada Benešov Poděbrady, Městec Králové – náhrada Nymburk Stochov – náhrada N. Strašecí Uhlířské Janovice – náhrada Kutná Hora Zruč nad Sázavou – náhrada Vlašim

„Je to nepříjemné, určitě s tím nesouhlasím,“ reagovala na dotaz MF DNES obyvatelka Poděbrad. „Syn skončil střední školu a je v evidenci úřadu práce, protože zatím nenašel vhodnou pozici, takže tam musí pravidelně docházet. Když to tady zruší, tak bude muset dojíždět nejspíš do Nymburka,“ říká.

Delší cesta pro dávky

Lidé navíc poukazují na to, že úřady práce neřeší jen nezaměstnané, chodit tam musí i lidé v nouzi, samoživitelky a další. Úřady práce totiž vyřizují také dávky státní sociální podpory, dávky pro zdravotně postižené, pomoc v hmotné nouzi, příspěvky na péči, náhradní výživné, dávky pěstounské péče a mnoho dalšího.

Starostům, kde dotčené pobočky sídlí, vadí, že o rušení s nimi nikdo nejednal. O záměru se dozvídají hlavně z médií. Třeba starostce Votic Ivě Malé se navrhované uzavření nelíbí, protože dojezdová vzdálenost do nejbližší pobočky v Benešově je zhruba 40 kilometrů.

V Městci Králové nebo Uhlířských Janovicích přitom toto téma neleží na stole poprvé. Už na jaře starostové možné uzavření poboček odmítli, tehdy se jim pracoviště úřadu práce podařilo uhájit a zachovat. Tentokrát se mu ale zřejmě nevyhnou.

„V současné době, kdy se společnost potýká se závažnými problémy, pro některé občany existenčního rázu, by úřad práce měl plnit funkci instituce, která má lidem pomoci v jejich nepříznivé situaci a být v dosažitelnosti,“ říká starosta Uhlířských Janovic Petr Barták. Podle něho to většině obyvatel přinese jen potíže.

Autem do 25 minut

„Cílem není služby úřadu omezovat, ale naopak zkvalitnit a posílit tam, kde je to skutečně potřeba,“ tvrdí ale generální ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof. Jedním z důvodu regulace poboček je podle něho i nákladná ochrana úředníků. „Každý rok přibývá incidentů, výhrůžek i napadení úředníků a v malých pobočkách je obtížné bezpečnost zajistit,“ říká ředitel.

Pobočky budou rušeny na základě analýzy, která bodovala jejich velikost, počet zaměstnanců, otevírací dobu a především vzdálenost od jiného většího pracoviště. Platí přitom, že se ke službám úřadu práce má většina obyvatel dostat do 45 minut veřejnou dopravou a do 25 minut autem. To je třeba v případě Poděbrad splnitelné díky pobočce v nedalekém Nymburce.

Jenže dojíždět do poměrně poklidných okresních měst je ještě relativně schůdné pro většinu lidí, ale třeba senioři nebo handicapovaní lidé z okresů poblíž Prahy budou muset jezdit na pobočky do hlavního města, kde je komplikovaná doprava i složitější parkování.

„Vnímáme to velmi negativně, protože dojíždění klientů do Prahy na pobočku je komplikované a pro zdravotně znevýhodněné i nepříjemné,“ uvedla Blanka Spolková z městského úřadu v Říčanech.

Co bude s úředníky?

Rušení poboček se dotkne i zaměstnanců, kteří v nich pracují. Ve středních Čechách se jedná celkem o 42 pracovníků. O místa přijít nemají. „Kolegové z těchto poboček se postupně přesunou na naše klíčová pracoviště, rozhodně to tedy neznamená, že bychom měli v plánu někoho propouštět,“ uvedl generální ředitel Krištof.

Zkušení úředníci by tak mohli posílit pobočky, kam se přesunou klienti z rušených pracovišť a které tak ještě více zatíží. Otázkou je, zda se jim za státní tabulkový plat bude chtít dojíždět.