Středočeský kraj čeká 264 kilometrů silnic, začne i rozšiřování dálnice D4

Stavbu bude mít na starosti Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). „Dálniční a silniční stavby jsou momentálně ve fázi územní přípravy, stavební přípravy nebo jsou již těsně před realizací,“ uvedli zástupci ŘSD.



Pokud se k plánům připočtou stávající úpravy, jde o masivní proměnu středočeských silnic. Už nyní startují další práce na modernizaci dálnice D1. V kraji se projeví na přelomu roku, kdy by mohlo být hotovo u Benešova, na osmikilometrovém úseku mezi Mirošovicemi a Hvězdonicemi. Lepší jízdu by si ještě letos měli řidiči na brněnské dálnici užít také v úseku Soutice–Loket. ŘSD tam opravuje deset kilometrů autostrády.

„Od letošní stavební sezony očekáváme zásadní krok k ukončení modernizace D1 v roce 2021. Letos otevřeme dalších 37 km nové D1, celkem tak už bude hotovo 127 kilometrů, což je skoro 80 procent dálnice mezi Prahou a Brnem. Na příští rok bude zbývat posledních 34 kilometrů,“ uvedl ministr dopravy Karel Havlíček (ANO).

Kdo dokončí dálnici D4?

Na zásadní dálniční dostavby se ale stále čeká. Nejblíže zahájení je jižní tah D4. Právě dvě části stavby, na níž by se měl podílet soukromý investor, jsou na aktuálním seznamu investičních akcí. Jde o téměř 12 kilometrů nové dálnice mezi Milínem a křižovatkou u obce Lety.

Připravované stavby D4

Milín–Lety 11,6 km II/118–Milín 5,7 km D6 Krupá, přeložka 6,5 km Hořesedly, přeložka 9,2 km Hořovičky,obchvat 5,2 km D7 Slaný – hranice kraje 16,7 km D10 křižovatka Kosmonosy 1,7 km D11 Praha–Jirny 8 km I/3 Olbramovice, obchvat 3,4 km I/3 Benešov, okružní křižovatka Červené Vršky 0,5 km I/16 Jizerní Vtelno, přeložka 1,3 km I/16 Ml. Bol. – Martinovice 8,2 km I/18 Příbram, obchvat 10,4 km I/38 Církvice, obchvat 4,2 km I/38 Luštěnice–Újezd 6,3 km I/61 Kladno, obchvat 4,9 km I/12 Běchovice–Úvaly 12,6 km Zdroj: Min. dopravy ČR, ŘSD Pozn.: Jedná se o výběr.

Ke stavebnímu povolení se blíží také zhruba poloviční úsek mezi křižovatkou se silnicí II/118 a Milínem. Stavbaři tam navážou na zatím poslední prodloužení dálnice u Dubence, kde čtyřproudovku otevřeli v říjnu 2017.

„Lze očekávat, že první stavby na D4 budou zahájeny ve druhé polovině roku 2020. Půjde o přípravné práce jako kácení, skrývky a archeologický průzkum,“ upozornila koncem loňského roku mluvčí resortu dopravy Lenka Rezková. Vše však závisí na výběru konsecionáře, který by měl stavbu zaplatit. Kdo D4 dostaví, by mohlo být jasné do léta.

Mnohem komplikovanější jsou přípravy na dokončení středočeských částí dálnice D3. Na dalším jižním tahu se tak v současnosti pracuje hlavně v jižních Čechách.

Na nynější úpravy D6 na Rakovnicku mají navázat další úseky. ŘSD připravuje přeložky u Krupé a Hořesedel, pracuje rovněž na dokumentaci ke stavebnímu povolení na obchvat Hořoviček. A na Chomutovské D7 se silničáři chystají dokončit trasu od Slaného na hranice Středočeského kraje.

Cíl: vyvést auta mimo města

Na řadu mají přijít také dva dlouho očekávané obchvaty. Tři desetiletí se hovoří o jihovýchodním okruhu Příbrami. Nyní je silnice, která by odvedla až tisíce aut z centra města, na seznamu chystaných staveb.

„V podstatě u nás není možné hlavní silnici přejít. Není divu, denně tudy projede až třicet tisíc aut,“ podotkl opakovaně starosta Olbramovic Ivan Novák. Nicméně výpadovka na vytíženém tahu I/3 patří dle seznamu projektů k prioritám. Je sice třeba počítat s několikaletým horizontem, ale obchvatu by se měli dočkat i lidé v Kladně.

Stovky opravených kilometrů

Na silnicích I. třídy dojde na zmiňované I/3 k dalším dílčím vylepšením. Konkrétně v okolí Benešova, kde si lidé opakovaně stěžují především na bezpečnostní rizika. Práce už začaly na kruhovém objezdu u Topolu, pokračovat by se mělo v úseku na Červené Vršky. Tam má silnice jednak vést v zahloubení, jednak bude širší – silničáři totiž přidají jízdní pruh. V tomto případě se zatím ještě čeká na potřebná povolení ke stavbě.

Zlepšovat stav na menších cestách se snaží krajští silničáři. Hejtmanství každoročně přidává peníze na dopravu z vlastního rozpočtu. Desítky milionů pak čerpá z EU a od státu. Celkem 8 600 kilometrů silnic II. a III. tříd kraj opakovaně zkoumá. Takzvaná pasportizace postupuje po etapách. „Vždy se zaměříme na trojky, pak na dvojky, abychom měli přehled, jaký je jejich stav. Snažíme se upřednostnit nejvíce zanedbané úseky,“ vysvětlil radní pro dopravu František Petrtýl (ANO).

Krajská správa a údržba silnic (KSÚS) loni opravila 450 kilometrů cest a 67 mostů. Letos mají dle vedení hejtmanství čísla ještě vzrůst.