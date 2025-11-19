ROPID spolu s partnerskou organizací IDSK chybu přiznal. Označil ji za „čistě administrativní pochybení“, ke kterému mělo dojít při kopírování starších podkladů z minulé soutěže. Při přenosu dat v dokumentu zůstalo i původní zápatí – text, který označoval soubor za interní majetek jednoho z výrobců.
„Bylo zjištěno, že pro vznik formuláře zasílaného výrobcům v rámci předběžné tržní konzultace BEMU 145 byla vzata za ‚technologický základ‘ jedna z verzí obdobného dokumentu, který byl výsledkem předběžné tržní konzultace s výrobci jednotek EMU 400 a určoval technické požadavky zadavatele zakázky na tato vozidla. Již v tomto dokumentu bylo předmětné zápatí obsaženo,“ uvedly obě instituce ve společném prohlášení.
Podle ROPIDU šlo o neúmyslnou chybu, která neměla vliv na průběh přípravy soutěže. ROPID i IDSK nyní tvrdí, že po interním šetření přijímají opatření, aby se podobný incident neopakoval. „Oba zadavatelé realizují kroky, kterými by bylo možné podobné riziko do budoucna eliminovat,“ uvedly organizace ve svém prohlášení.
Škoda Group ovlivnění soutěže odmítá
Společnost Škoda Group, jejíž označení se v zápatí objevilo, odmítá, že by se na přípravě dokumentu jakkoli podílela. Podle ní vznikla situace tím, že ROPID použil soubor, který byl původně vyplňován Škoda Group v rámci starších konzultací.
|
PŘEHLEDNĚ: Nejen tramvaje na Václaváku. Do tří let v Praze přibude šest nových tratí
„Z toho jednoznačně vyplývá, že propsání se záhlaví Škoda Group bylo administrativním pochybením na straně zadavatelů obou zakázek. Škoda Group se na vytvoření předmětných dokumentů nikterak nepodílela, její zápatí se v nich objevilo výhradně v důsledku kopírování či kompilací dokumentů dříve zaslaných Škoda Group v rámci konzultací,“ uvedla firma.
Podle jejích technických expertů se příslušné zápatí v souboru zobrazilo automaticky – každý dokument uložený a upravovaný na straně Škoda Group nese standardní interní označení.
„Tím, že dokument z července 2024 vyplněný Škoda Group v rámci konzultací EMU 400 byl v červenci 2025 použit jako vzor pro obdobný dokument BEMU 145, se zápatí automaticky přeneslo i do novější verze,“ doplnila společnost.
Škoda Group zároveň uvedla, že celou situaci nechala analyzovat nezávislým expertem. Odborná analýza potvrdila, že dokument rozesílaný zadavateli v červenci 2025 vznikl úpravou souboru vytvořeného o rok dříve.
„Jsme přesvědčeni, že očividné drobné administrativní pochybení na straně zadavatelů bylo využito k účelové a nijak neopodstatněné skandalizaci a poškození dobrého jména Škoda Group a koneckonců i dotčených zadavatelů,“ uvedla firma.