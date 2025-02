Hledají se desítky revizorů pro autobusy okolo Prahy, kvůli nastupování všemi dveřmi

Společnost IDSK zveřejnila inzerát, ve kterém hledá do nově vznikajícího oddělení přepravní kontroly revizory a revizorky. Od uchazečů mimo jiné požaduje středoškolské vzdělání ukončené výučním listem, nebo maturitou, časovou flexibilitu, příjemné a reprezentativní vystupování a fyzickou zdatnost i psychickou odolnost. Znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni je výhodou.

Podle mluvčího Buchetky dostávají revizoři tabulkový plat. Pohybuje se od 32 862 Kč hrubého, medián činí 44 361 Kč hrubého. K tomu mohou přepravní kontroloři dostat i odměny. Jejich výše závisí na tom, kolik udělí pokut.

Na otázku, zda by IDSK uvažovala o zvýšení platů, kdyby se přihlásilo málo uchazečů, Buchetka neodpověděl. Připustil pouze, že na trhu práce je nedostatek kvalifikovaných pracovníků.

Zavedení nástupu všemi dveřmi je nyní podle Buchetky v pilotní fázi. „Vyvolalo by potřebu významně posílit přepravní kontrolu v regionu,“ potvrdil.

Přepravní kontroloři ve středočeských autobusech podle Buchetky působí už od října 2023. Zatím jich tam pracuje deset až dvacet. „Předpoklad počtu revizorů očekáváme v řádech vyšších desítek v průběhu příštího období, to však nejsme schopni stanovit,“ uvedl Buchetka.

„Snížilo by se zpoždění,“ řekl radní

„Výhody jsou pro cestující i pro dopravce. Snížilo by se zpoždění v exponovaných časech a na exponovaných linkách,“ řekl iDNES.cz radní pro oblast veřejné dopravy a mobility Petr Borecký (STAN).

„Zrychlí se odbavení cestujících. Při nástupu nyní máme dlouhé fronty lidí, než se odbaví u řidiče. I ten by to měl jednodušší,“ vyjmenoval další výhody radní.

Podle Boreckého by zavedení nástupu všemi dveřmi už nic dalšího nevyžadovalo. „Primárně jde o zapojení revizorů,“ řekl. „Bavíme se s městem Prahou, že by to mohlo platit od 1. července tohoto roku,“ uvedl Borecký.

Podle mluvčího Buchetky by však řidič nadále prodával jízdenky. „Podíl cestujících využívajících časové jízdné (kupony) ve vnějších pásmech se dlouhodobě pohybuje na úrovni 45 až 50 procent. V příměstské dopravě se stále drtivá většina jednotlivých jízdenek prodává u řidiče. Ve 2. polovině 2024 dosáhl podíl jízdenek prodaných v PID Lítačce 20 procent,“ uvedl.

Fronta u řidiče by se tím pádem zkrátila, ale cestující bez předplacených kuponů by všemi dveřmi nastupovat nemohli, pokud by nechtěli jet načerno.

PID @PIDoficialni Také nemáte rádi fronty? Abychom se jich zbavili a bylo možné nastupovat i do příměstských autobusů všemi dveřmi, je potřeba najít větší množství revizorů, kteří budou dohlížet na to, aby za cestování platili nejen ti poctiví.

Máte zájem?



Máte zájem? https://t.co/BFJ0SbNEhs https://t.co/FXwNrkex04 oblíbit odpovědět

„Chcete říct, že nastupování předními dveřmi do příměstských autobusů, které slibujete zrušit snad deset let, stojí na počtu revizorů?“ pochybuje jeden z diskutujících pod příspěvkem na sociální síti X.

„To je jednoduché: bez zajištění alespoň namátkové kontroly hrozí snížení tržeb a tím pádem nutné dorovnání nákladů buďto formou dalšího zvýšení jízdného nebo nutnosti vyšších dotací nebo dokonce škrtáním části spojů. Všichni bohužel poctiví nejsou,“ odpověděl provozovatel Pražské integrované dopravy.