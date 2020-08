Praha má scénáře na drastické omezení MHD, použít je však zatím nechce

Organizátor dopravy Ropid s pražským dopravním podnikem pro magistrát vypracoval několik plánů na omezení MHD. Mají být protiváhou ke změnám na příjmové stránce rozpočtu, kde se počítá se zdražením jízdného.

Podle dopravního magazínu mhd86.cz první varianta počítá s prodloužením intervalů metra od 21. hodiny na deset minut a u tramvají ve stejný čas na dvacet minut, páteřní linky by měly interval desetiminutový. U autobusů by se večer čas mezi spoji prodloužil až na 40 minut, u páteřních linek na 20.

Pokud by toto omezení nestačilo, navázala by na něj další omezení, mimo jiné v podobě zavedení poloprázdninového jízdního řádu na linkách v metru, či zkrácení jeho provozu o 20 minut. Tramvaje by měly intervaly 10 minut po celý den a některé autobusové linky by byly úplně zrušeny.

Poslední varianta by k výše zmíněným omezením přidala ještě zkrácení denního provozu MHD o hodinu. To znamená, že po jedenácté večer by jezdily už jen noční spoje. Některé denní tramvajové a autobusové linky by jezdily po osekané trase.

V prvním případě by město podle zjištění mhd86.cz ušetřilo na nákladech okolo 300 milionů korun, se zapojením všech scénářů až 1,5 miliardy.

Podle náměstka primátora pro oblast financí a rozpočtu Pavla Vyhnánka město žádný ze scénářů aktuálně zavádět nechce, jelikož by tak razantní zásahy nebyly obhájeny relativně nízkými finančními přínosy.

„Ty varianty byly vypracovány jen z toho důvodu, aby ilustrovaly situaci, ve které bychom nebyli schopni lépe MHD financovat a byli nuceni k úsporám i v obslužnosti spojů. Náš klub Praha Sobě ale chce městskou dopravu zachovat takovou, jaká je,“ sdělil Vyhnánek ke scénářům, které unikly na veřejnost.

Na jízdní řády MHD zatím nechce sahat ani náměstek pro dopravu Adam Scheinherr.

„Chceme se vyhnout krokům, jako by byl třeba ten, aby do Nemocnice Motol jezdilo jen každé druhé metro. Ve hře by bylo i zkracování tras jedenácti linek tramvají, dvě by se mohly zrušit. Kdybychom omezovali spoje, některé lidi tím donutíme sednout do aut. A lidé, kteří auto nemají, se zkrátka nebudou mít jak snadno dostat do práce,“ dodal Scheinherr.

Hlavním způsobem, jak chce město reagovat na výpadek příjmů od cestujících v době pandemie, je zdražení jízdného. Z jednání rady hlavního města vyplynulo, že by roční jízdenka mohla ze současných 3 650 korun postupně zdražit na 5 500 Kč.

Praha Sobě, jejímiž členy jsou i oba náměstci, již dříve přišla s návrhem opakovaného zdražování jízdného o 365 korun ročně. Podle Vyhnánka ale zatím není stanovené, po kolika letech by se nárůst ceny zastavil. Zároveň město uvažuje o změně systému slev i úpravě cen jednorázového jízdného.