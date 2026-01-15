Ach, ta navigace. Řidič kamionu to vzal přes úzkou Nerudovku, tam se zasekl

Že se nevyplatí věřit vždycky navigaci, se přesvědčil v noci na čtvrtek řidič kamionu v historické části hlavního města. Toho aplikace dovedla do úzké Nerudovy ulice. Jenže v polovině komunikace se kamion zasekl a dál už se nedostal.
Řidič kamionu jel podle navigace. V Nerudově ulici v Praze se zasekl. (15....
Řidič kamionu jel podle navigace. V Nerudově ulici v Praze se zasekl. (15. ledna 2026) | foto: X: Hasiči Praha

O zásahu informovali ráno pražští hasiči na síti X.

Řidič kamionu jel podle navigace. V Nerudově ulici v Praze se zasekl. (15. ledna 2026)

„Navigace sem dovedla řidiče kamionu, který se zasekl v polovině ulice, ale nemohl se dostat dál. Při pokusu o návrat poškodil jedno zaparkované vozidlo,“ uvedli hasiči.

Všechno nakonec dobře dopadlo. Díky koordinaci zásahu se řidiče nakonec podařilo odnavigovat zpět. „Poté mohl centrum bezpečně opustit,“ dodali hasiči.

V Třeboni zbloudilý kamion bravurně vycouval

Že navigace jde někdy proti zdravému rozumu, se před lety přesvědčil řidič kamionu v jihočeské Třeboni.

V roce 2020 navigace řidiče zavedla přes zákazovou značku k Hradecké bráně do historického centra. Tam si šofér uvědomil, že kvůli výšce vozu dál neprojede.

Kamion před náměstím zastavila až nízká brána, řidič ho otáčel deset minut

Kamion s návěsem pak několik minut otáčel, nakonec se ale dostal pryč i bez cizí pomoci.

