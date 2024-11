Zimní přestávka opravy hlavního tahu vrátí do Říčan kamiony, okolním obcím se uleví

10:16

Zní to jako paradox. Ale obyvatelé Říčan u Prahy se na zimu příliš netěší, přestože se jim má ulevit. Skončí totiž první etapa rozsáhlé rekonstrukce Černokostelecké ulice, která je zároveň důležitým dopravním tahem první třídy. To ale zároveň znamená, že se do města vrátí kamiony. Těmi, kdo zimní stavební přestávku naopak vítají, jsou obce v okolí, přes které vedly objízdné trasy, takže je zahltily kamiony.