Připravte se na střelbu v ulicích. Část Prahy obsadí zombie z Resident Evil

  15:30,  aktualizováno  15:30
Praha bude mít svůj podíl na vzniku pokračování slavné hororové herní a filmové série Resident Evil. Jako lokaci pro natáčení nového dílu zombie apokalypsy si tvůrci vybrali Karlín. Městská část Praha 8 upozorňuje veřejnost, nájemníky a vlastníky okolních bytů na omezení spojená s filmováním.
Resident Evil: Lék
Resident Evil: Lék | foto: Netflix

Přípravy se v Karlíně odehrají ve dnech od 24. do 28. října. Vlastní natáčení je pak naplánováno od 29. října do 2. listopadu vždy mezi 15. hodinou a 3. hodinou ráno.

V ulicích Malého, Jirsíkova, části Pernerovy a Vítkovy bude filmový zábor parkovacích míst. Tvůrci navíc uměle zasněží ulice Jirsíkova a Malého, do nichž bude následně vjezd vozidel zcela zakázán.

Probíhá bitva o nový film Resident Evil, zájem vzbudil režisér

V lokacích se budou natáčet scény plné akčních prvků, rychlé jízdy i střelby. V souvislosti se ve středu 29. října od 18.00 do 18.15 hodin uskuteční zvukový test střelby na křižovatce Pernerova, Jirsíkova a Malého. Produkce však ubezpečuje, že bude brát ohled na noční klid.

Kvůli natáčení temných scén žádají filmaři obyvatele přilehlých bytů, aby tou dobou pokud možno nesvítili.

Plán karlínského natáčení připravovaného filmu Resident Evil.

