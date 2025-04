„Nechat odpadky vedle kontejneru je prasárna a lidi, co to dělají jsou prasata. Měli by se střílet,“ uvedl pro redakci iDNES.cz starosta Pavel Novotný.

Komentoval tak video, které v sobotu zveřejnil na svém facebookovém profilu. V něm mimo jiné upozorňuje, že „odložení bordelu ve veřejném prostoru vnímá městská část jako útok na Řeporyje a tomu odpovídají možné důsledky takového jednání“. A Novotný se také hned pustil do potrestání nepořádníků.

Nejprve prokázal, že ho stále neopustily jeho novinářské investigativní schopnosti. Bydliště hříšníků vyčetl z poházených papírů nebo nápisů na prázdných krabicích od balíků.

Podle adres pak odhozené věci od kontejnerů rozvezl zpět majitelům. Na videu zachytil, jak je hází přes plot zahrady nebo pokládá na práh bytového domu

Redakci iDNES.cz se podařilo kontaktovat i některé z lidí, jejichž odpad Novotný posbíral. Promyšlené msty si ale ani nevšimli.

„Nevím o tom, že tu někdo něco nechával,“ řekla třeba mladší paní, která si nepřála být jmenována. „Je možné, že se to stalo. Ten člověk je blázen,“ vyjádřil se zase muž středního věku.

„Dokud budu starosta, tyhle věci se budou dít. Máme rozvoz na maximu. Sním o světě, kde se lidé, kteří vidí, že je kontejner plný, otočí a půjdou k jinému,“ vysvětlil starosta.

Novotný je známý svými opakovanými excesy a aférami, kde například svou oponentku v debatě oslovoval urážlivě jako „koště“ nebo předstíral postiženého při rozhovoru v ruské státní televizi.

Ve „své“ obci starostuje rovněž svérázným způsobem. O tom pojednává i seriál Extrémní starosta, kde Novotný v hlavní roli například dopadl zloděje knih z knihobudky nebo vyjednáváním zařídil odstranění autovraků z ulic.