V případě, že by nakonec řeporyjský starosta nastoupil do výkonu trestu, znamenalo by to pro něj ztrátu křesla v čele radnice a také hrozbu zániku mandátu zastupitele městské části.

Opozice si i přesto na začátek příštího týdne vymohla svolání mimořádné schůze zastupitelstva, přičemž na programu jsou pouze dva věcné body, a to odvolání Novotného z funkce starosty a „povídání o situaci starosty Novotného“.

„Důvody se vrší jeden za druhým a problém je nefunkčnost celého úřadu. Naposledy se Řeporyje na rozdíl od okolních městských částí třeba vůbec nevyjádřily k chystané stavbě železničního tunelu do Berouna,“ sdělil Jiří Blažek, předseda řeporyjské buňky STAN.

„Nemohu to nechat vyhnít“

Sám Novotný se podle svých slov mimořádným zastupitelstvem nijak extra nevzrušuje. „Opozice se zatím zmohla jen na týrání koaličního partnera a tancování na mém domnělém hrobě,“ tvrdí.

Novotný už několikrát sám naznačil, že by mohl na post starosty rezignovat. Oficiálně ale tento svůj krok nepotvrdil. „Mám tu rozdělanou práci a skvělý tým. Jasně, že se mi nechce končit, na druhou stranu pokud chci pokračovat v komunální politice, nemohu to nechat takzvaně vyhnít. Já už vím, co udělám, ale nebudu to ještě komunikovat. Potřebuji týden dva ještě, abych to tady a doma na to své řešení připravil,“ vzkázal řeporyjský starosta redakci MF DNES.

Novotného další setrvání na postu starosty bude v pondělí záviset především na rozhodnutí 1. místostarosty Davida Roznětinského (TOP 09). ODS, ve které má Novotný od minulého týdne pozastavené členství, má totiž v 11členném zastupitelstvu pět křesel. Šestý hlas, díky kterému má koalice většinu, dodává právě Roznětinský.

Těsná většina

„Samotné rozhodnutí bych si s dovolením nechal až na jednání zastupitelů. Uvidíme, s jakými důkazy a argumenty přijde opozice, která schůzi iniciovala. Mně k tomu nic neřekli a na žádné dotazy dopředu neodpověděli. Ale nechci být ukvapený,“ řekl Roznětinský.

„Primárně platí, že hříchy pana starosty jsou všechny staršího data. Takže ta hysterie, že to nyní nesnese odkladu, asi není úplně namístě. Pokud je ale pravdou, že se dopustil těch chyb, ze kterých ho viní opozice, tak je potřeba si to nechat vysvětlit,“ dodal.