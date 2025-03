Čtvrt roku rekonstrukce. Pražský okruh opraví jako ranvej pro letadla

Kolony se nicméně v této oblasti vytváří už od pátku, přičemž auta od tohoto úseku pravidelně stojí až na Zličín. Opravovat vozovku jízdního pásu ve směru k dálnici D1 bude ŘSD až zhruba do začátku července. Práce protáhne nejen pokládka jiného povrchu než asfaltu, ale také hygienické normy, které kvůli blízké zástavbě zapovídají stavět zde v nočních hodinách.

„Původní povrch je 16 let starý asfalt a je to skutečně asfalt hrdina. Za ty roky unesl miliony tun. Denně po tomto úseku projede průměrně 50 tisíc vozidel, z čehož 40 procent tvoří těžké kamiony, jelikož je součástí transevropské dopravní sítě.

Právě proto ŘSD asfalt nahradí cementobetonovým povrchem, který je sice náročnější na pokládku a složitěji se opravuje, ale je mnohem odolnější proti zátěži. Vydržet by navíc měl až třicet let.

„Je to podobná technologie, jaká se používá pro extrémní zátěž třeba při probíhajících opravách hlavní ranveje na Letišti Václava Havla,“ popisuje Ondřej Šuch, mluvčí společnosti Skanska, která dálnici opravuje. „Abychom maximálně urychlili stavbu, postavili jsme si u ní vlastní betonárku, takže materiál budeme vozit pouhé stovky metrů,“ dodává.

Komplikace pro celý uzel

Veškerá doprava už nyní jezdí pouze v pásu ve směru k dálnici D5. Každý tah zde má zachované dva pruhy, které jsou ale užší, což stačí k tomu, aby v místě vznikaly dopravní komplikace. Navíc je zde snížená rychlost na 80 kilometrů za hodinu.

Podle experta z Fakulty dopravní ČVUT Zdeňka Lokaje budou dopady na dopravní situaci i nadále značné. Vše navíc zhoršuje již zmiňovaná intenzivní nákladní doprava. „Pokud dojde k nějakém dalšímu omezení průjezdnosti rekonstruovaného úseku, bude to znamenat významné komplikace pro celý dopravní uzel od Rudné až po Mirošovice,“ popisuje Lokaj.

Vzhledem k zachování dvou jízdních pruhů v každém směru ŘSD nezavedlo žádné objízdné trasy. Objet okruh jinudy je doporučeno řidičům osobních automobilů pouze tehdy, pokud se fakticky zablokuje dálnice, například v důsledku nehody.

Zátěž pro Barrandovský most

Komplikace by nicméně v případě této etapy neměly být tak drastické jako při té první. Tu totiž ŘSD provedla ve druhé polovině loňského roku, tedy ještě v době, kdy Praha dokončovala zpožděnou opravu Barrandovského mostu. Podle ŘSD už ale s opravou nebylo možné čekat ani jednu sezonu, jelikož by došlo ještě k násobně větší degradaci vozovky.

„Naštěstí už je Barrandovský most opravený, takže část řidičů, kteří ještě loni toto místo objížděli po Pražském okruhu, nám pojede po Městském okruhu,“ sděluje Lokaj. „Paradoxně ale může být daleko více zatížen Barrandovský most a Jižní spojka řidiči, kteří se teď naopak vydají objíždět Pražský okruh přes Prahu, protože to pro ně bude časově výhodnější,“ dodává.

Ulevit by se řidičům mělo od července hned dvojnásobně. Nejenže zde skončí uzavírky, ale úsek bude navíc kapacitnější. O 2,2 kilometru se totiž prodlouží nájezd od Barrandova, takže dálnice bude v této části de facto tříproudová.

Nová lávka u letiště

Kromě jihozápadní části Pražského okruhu zahájilo ŘSD stavební práce také v místech jeho napojení na dálnici D7 v blízkosti ruzyňského letiště. Kompletní přestavbou projde technická lávka, která se klene nad dálnicí.

„Jedná se o technickou lávku, která není přístupná veřejnosti. Nese navigační přístroje pro přistávání letadel. Je sice v dobrém stavu, ale v budoucnu by se pod ní nevešla zkapacitněná dálnice, kterou nejdéle v horizontu čtyř let začneme rozšiřovat. Proto stavíme novou, zhruba o deset metrů dál,“ informuje mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Stavba by neměla mít prakticky žádný dopad na provoz, jelikož všechny práce probíhají nad touto komunikací. Jediný moment, kdy bude potřeba řádově na hodiny dálnici zavřít nastane, až po dokončení nové lávky přijde na řadu demolice té staré. Stane se to někdy o víkendu, kdy přesně ještě ŘSD oznámí.