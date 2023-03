Nadšenec vrací lesk kácovskému zámku. Stále na něm mám co objevovat, těší ho

Obec po dlouhém váhání zámek stojící na břehu řeky Sázavy prodala nadšenci se zkušenostmi v obnovách historických objektů. Ten už za pár let stihl důvěru splatit a zchátralou kulturní památku proměnil k nepoznání.

„Na opravu jsme v rozpočtu neměli peníze, ale pak se objevil zájemce, který nám představil záměr celkové rekonstrukce zámku včetně jeho zpřístupnění pro veřejnost. Po dvou letech, kdy nás přesvědčoval o tom, že má promyšlené financování, jsme k prodeji nakonec svolili. I tak jsme si však říkali, zda toho třeba nebudeme později litovat,“ nezastírá starostka Kácova Soňa Křenová (Za obec krásnější).

Kupní smlouva podle ní obsahovala řadu podmínek, které musel nový majitel za určitou dobu splnit. „Nakonec to dokázal ještě v předstihu. Teď jsme pochopitelně moc rádi, že zámek s velkým citem rekonstruuje, a už se těšíme, až se jeho dveře opět otevřou návštěvníkům,“ libuje si Křenová.

Pouto si postupně vybudoval

Vlastníkem kácovského zámku se stal v roce 2016 Jaroslav Kubíček, jenž se celý život zabývá obnovou památkových objektů. „Na zámek mě před lety upozornil můj kamarád z Regionálního muzea v Kolíně. Tou dobou jsem hledal podobnou památku vhodnou k rekonstrukci a tentokrát se to potkalo i se zájmem obce objekt prodat,“ vzpomíná Kubíček.

K samotnému místu neměl osobní vztah, časem si však pevné pouto ke kácovskému zámku vybudoval. „V tomto mém případě platí, že cesta je cíl. Pokud nemáte hned dost financí na rychlou opravu, je to záležitost mnoha let a člověka musí práce těšit,“ říká současný majitel.

Práce se zámkem ho těší každý den. „Stále je co objevovat. Zámek je plný renesančních a barokních fresek, které se postupně odkrývají. Máme tady například i černou kuchyni, v interiéru omítky z 15. století a na venkovní fasádě jsou zachovaná unikátní malovaná iluzivní okna,“ popisuje Kubíček.

Restaurátory si chválí

Náročné práce začaly v roce 2018 rekonstrukcí střechy a fasády včetně freskové výzdoby. „Kompletně se nám podařilo opravit osmdesátimetrovou spojovací chodbu zámku a kostela, jež vede do panské oratoře. Dokončené je i první podlaží, kde probíhají pouze restaurátorské zásahy,“ upřesňuje Kubíček.

Nyní se už práce přesunuly do centrální chodby zámku, jež je unikátní svojí výškou osmnáct metrů. „Dále začínáme rekonstrukci druhého patra na vnitřních ochozech a renesančním suterénu. Musím vyzdvihnout práci restaurátorských škol, jež mně velmi pomáhají s obnovou fresek a plastik v kapli a enfiládě,“ nezastírá Kubíček.

Nejbližším cílem je dokončení hlavní budovy a navazující okolní zahrady. „V ideálním případě to zvládneme do dvou let,“ věří Kubíček a říká, že v budoucnu by se rád pustil i do hospodářských objektů, které ukrývají původní barokní stáje.

Muzeum a inspirace pro ostatní

Po otevření zámku veřejnosti se mohou návštěvníci těšit na prohlídkovou trasu, další místnosti pak využije městys. „Rádi bychom do něj vrátili regionální muzeum zaměřené na Kácov a okolí, které již v budově bylo před jejím uzavřením,“ podotýká starostka Křenová.

Oprava zámku spolyká desítky milionů korun „Přiznávám, že vložené peníze už raději nepočítám. Zčásti mi pomáhají finance od ministerstva kultury, kraje a spolků. Ochrana památek však není jen o velkých projektech, každý den totiž míjíme i ty menší, které jsou v zuboženém stavu. Někdy stačí méně peněz a trocha odhodlání. Pokud by proměna kácovského zámku někoho inspirovala, tak splnila i tento svůj účel,“ dodává Kubíček.