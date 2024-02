Praha vs. reklamky. Město chystá novelu o reklamě, možná se vrátí obří plachty

Vyhláškou se ÚOHS zabývá pro podezření z možného narušení hospodářské soutěže.

„Takto přijatá vyhláška by mohla bez objektivně ospravedlnitelných důvodů zavádět rozdílný přístup pro šíření venkovní reklamy pro billboardy a plachty a znevýhodňovat poskytovatele reklamy prostřednictvím plachet,“ sdělil mluvčí úřadu Martin Švanda.

Vedení města nesouhlasí

Magistrát ale podobné nařčení odmítá. „ÚOHS řízení zahájil na základě podnětů od provozovatelů reklamních plachet, kteří si stěžují na údajnou diskriminaci. S tím, že je nařízení diskriminační, se ale neztotožňujeme,“ zhodnotil radní pro oblast majetku, transparentnosti a legislativy Adam Zábranský (Piráti).

Odkázal přitom na nařízení č. 26/2005 Sb. hlavního města Prahy, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu.

v metropoli Nejpřísnější pravidla platí na území Pražské památkové rezervace.

V 2. pásmu (památkových zónách) je zákaz reklamních plachet a bannerů, reklamy dodatečně umístěné na dopravních prostředcích, ale i rozdávání letáků a vylepování plakátů mimo určená místa.

V 3. pásmu, tedy ochranném pásmu Pražské památkové rezervace, platí zákaz reklamních plachet a bannerů a reklamy na dopravních prostředcích.

Podle Zábranského je ze strany provozovatelů reklamních firem problematizována takzvaná třetí zóna, která zabírá území ochranného pásma Pražské památkové rezervace, tedy zhruba od Roztyl po Kobylisy a od Strašnic po Břevnov.

Právě v této oblasti je od poslední novely vyhlášky kromě plachet na domech zakázáno i umísťování bannerů a také reklamy na dopravních prostředcích.

Neznamená to však, že by se tam Pražan s takovou plachtou nemohl setkat vůbec. „I v této zóně lze umísťovat reklamní plachty na domy v souladu s Pražskými stavebními předpisy, stejně jako tam lze umísťovat například billboardy,“ upřesnil radní.

Tvrzení reklamních firem, že město v třetí zóně „diskriminuje plachtaře proti billboardářům“, proto Zábranský odmítá.

Povolení s omezením

Podle oslovených pražských radních a zastupitelů je aktuální nařízení v pořádku a k jeho úpravě přistoupili jen kvůli zahájenému řízení ÚOHS s městem. Novela by přesto měla přinést dvě větší změny.

Takzvaná třetí zóna by se měla výrazně rozšířit a kromě současného ochranného pásma Pražské památkové rezervace by se nově jednalo o celé území Prahy s výjimkou Pražské památkové rezervace a památkové zóny, popsal Zábranský. V této nově vzniklé zóně by pak nařízení za určitých podmínek povolovalo na domech reklamní plachty. Ty by například firmy nesměly umísťovat na stěny s okny od bytů.

„Konkrétně by bylo možné umísťovat plachty na slepé štítové stěny budov s podmínkou, že nebudou překračovat obrys stěny,“ podotkl radní. Plachty by také nesměly být jakkoliv nasvícené. Podle zástupců města by v případě schválení radními měla novela začít platit už od letošního července.

Prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy (SPVR) Marek Pavlas novinky v nařízení vítá. „SPVR dlouhodobě deklaruje potřebu rozumné regulace venkovní reklamy. Jsme tedy rádi, že tu konečně nějaká je. Její znění a omezení považujeme za rozumný kompromis mezi potřebami provozovatelů a postojem města. Každopádně teď můžeme očekávat, že počet reklamních plachet v Praze výrazně vzroste,“ sdělil Pavlas.

Lepší formy reklamy

O významu tohoto druhu reklam ve veřejném prostoru měst naopak pochybuje odbornice na vizuální smog Veronika Rút Fullerová, podle které celá outdoorová reklama (plastové plachty, billboardy, CLV apod. - pozn. red.) tvoří každý rok jen zhruba pět procent investic českých firem.

„Nevidím důvod pro to, aby ve městě měly být jakékoliv plastové plachty. Existuje velké množství způsobů marketingové komunikace a tato je velmi zastaralá a neekologická,“ zmínila Fullerová s tím, že taková reklama navíc městu nepřináší žádnou přidanou hodnotu.

Souhlasí však s tím, aby v případě novely nařízení město přistoupilo alespoň k nepodsvícené variantě plachet. „Snížení světelného znečištění je namístě. Osvětlení z těchto plachet je nadbytečné a škodí zdraví lidí i ekosystému,“ doplnila odbornice.