Shořelá hala je obrovská ztráta, ale nevzdáme to, říká ředitel z Kralup

Co všechno požár zničil?

Shořel nám kompletně sklad obalového materiálu a celá továrna na zpracování a balení čerstvých ryb, kde měsíčně zpracujeme 200 až 300 tun ryb. Shořely nám tam všechny stroje, trafostanice i kotelna. Zásoby jsou v pořádku, ty byly uloženy za protipožární stěnou.

Ředitel potravinářské firmy Bidfood Bohumil Volf.

Proč se požár nedařilo hasičům uhasit?

Ve skladu obalů jsme měli veškeré papírové kartony, fólie a polystyrenové bedny, takže se požár strašné rychle rozšířil. I když přijeli hasiči včas, nešlo jim to uhasit, ale úspěšně zabránili přeskočení požáru na naše další továrny a sklady. Kolem 21. hodiny byl požár lokalizován.

Dokážete odhadnout, co se v hale asi stalo?

Příčinu požáru zatím neznáme. Je to pro nás obrovská ztráta, takže vlastní zavinění nepřipadá vůbec v úvahu. Pro nás šlo o klíčovou továrnu na čerstvé ryby.

Hořet začalo okolo 14. hodiny, byli v tu dobu v hale nějací zaměstnanci?

Uvnitř bylo hodně zaměstnanců, ale díky dobrému požárnímu systému a požárnímu cvičení jsme všechny dostali v pořádku ven.

Pokud je výrobní hala zničená, najde se pro ně místo?

V současné době rozhodně trpíme nedostatkem pracovníků na fyzickou práci. Proto 99 procent lidí, kteří v té továrně byli zaměstnaní, udržíme a využijeme je na jiných pracovních pozicích. Žádná pracovní místa nejsou ohrožena.

Jaký bude mít požár dopad na společnost Bidfood?

Shořela naše centrální továrna, kam jsme sváželi čerstvé ryby z celého světa. Tady jsme je filetovali, balili a jinak upravovali, takže teď nemáme místo, kde bychom ty čerstvé ryby zpracovávali. Ze zmražených ryb teče voda, takže je nemůžete mít v normálních skladech, ale řešíme to. Na pár měsíců nás to rozhodně bude paralyzovat, možností je nákup už zabalených ryb.

Plánujete postavit v Kralupech novou výrobní halu?

Halu rozhodně obnovíme, odhaduju že to bude investice 150 až 200 milionů korun. Máme jednak vlastní i korporátní pojištění na majetek, nebo přerušení provozu. Očekáváme, že z velké části bude ta suma na obnovu hrazená. Pro nás je ale nejhorší ztráta na trhu a že nebudeme moci zásobovat zákazníky tak, jak jsme byli zvyklí.

Omezíte nějak distribuci?

Bude to hodně omezené, ze sto procent se distribuce ryb sníží asi na dvacet až třicet procent. Zvlášť před Vánocemi je to pro nás velká ztráta. Nutno dodat, že mražené ryby sice tvoří důležitou část našeho obratu, ale ne nijak zásadní co do množství. Rozvezeme denně 500 tun potravin a z toho je jen 10 tun čerstvých ryb. V tomto segmentu jsme ale jedničkou na českém trhu, protože do gastronomie dodáváme ryby z celého světa, které jsme si sami porcovali a balili.

Kromě problému spojených s požárem musíte řešit i omezenou distribuci kvůli koronaviru. Jsou zavřené hotely, jídelny a restaurace mají mají omezený provoz. Jak jste se s tím dosud vypořádali?

V současné době nám chybí asi 450 milionů korun obratu měsíčně. Jedná se o stovky tun, které nám denně chybí k rozvozu, ale nevzdáváme se. Pevně věříme, že se situace zvrátí a všechno zvládneme. Potvrdilo se nám to už v první vlně epidemie, kdy jsme se na trh úspěšně vrátili během července a srpna.