Sražený byl řidičův kamarád, v zákazu nestál, říká šéf hořovické rallye

Událost se stala před sobotní půl pátou odpoledne. Posádka Toyoty Corolla č. 33, kterou tvořili příbuzní, Jiří a David Kočí, nezvládla řízení a zhruba v polovině poslední erzety vyjela mimo vozovku, kde narazila do kovové trubky vedle silnice, a ta následně zranila stojícího diváka.

Z Berounska, kde se závod v sobotu odpoledne konal, záchranáři těžce zraněného muže transportovali vrtulníkem do pražské nemocnice v Motole. Jeho stav nemocnice odmítla v neděli dopoledne komentovat. „Informace nemůžeme poskytnout,“ řekla mluvčí Pavlína Danková.

Událost policisté vyšetřují pro těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. „Přestože šlo o závod, událost se stala na silnici, došlo při ní k vážnému zranění, tudíž musíme zjistit veškeré okolnosti, které události předcházely, a stanovit míru zavinění,“ vysvětlila mluvčí krajské policie Vlasta Suchánková.

Podle jejích slov potrvá několik týdnů, než berounští kriminalisté událost vyšetří. „Zadají znalecká zkoumání, shromáždí výpovědi, vyhodnotí kamerové záznamy, vyslechnou jezdce i poškozené,“ vyjmenovala.

Podle Jana Vlčka, předsedy Auto Sport Klubu Hořovice, který závod každoročně pořádá, se řidič a zraněný divák pravděpodobně znali. „Byl to řidičův kamarád. Znáte kamarády, jdou fandit co nejblíž. Řidič se zřejmě nesoustředil, hráli mu fanfáry, a takhle to skončilo,“ řekl iDNES.cz.

Podle Vlčka nestál zraněný muž v zakázaném prostoru. „Měli jsme zakázaný prostor dostatečně vymezený, muž v něm nestál,“ doplnil Vlček.

Posádka z nehody vyvázla bez zranění. „Závodní auta jsou úplně bezpečná, i kdyby udělali deset kotrmelců, budou v pohodě,“ dodal.