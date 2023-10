Radary jako šikana řidičů. V Kolíně pokutují i nepatrné překročení rychlosti

Na jednu stranu kolínský odbor dopravy, který má v gesci kontrolu radarů v ulicích Veltrubská, Ovčárecká, Ke Křižovatce a také v sousedních obcích Kořenice a Bečváry, nic nezákonného nedělá. Vybírá pokuty za porušování předpisů.

Na druhou stranu je však úřad v porovnání s dalšími středočeskými městy, kde šoféři vyváznou bez sankcí i při jízdě rychlostí 57 kilometrů za hodinu, velmi přísný.

„Kradar“, nebo bič na šoféry?

Policisté a strážníci musí ze zákona zohlednit odchylku danou kalibrovanou nepřesností měření, konkrétně se jedná o 3 kilometry za hodinu při rychlosti do 100 km/h.

Pokuta vám tedy hrozí až v případě, kdy radar naměří minimálně 54 km/h. Tři poté odečte a zůstane výsledek 51 km/h. Pro některé radnice zanedbatelný prohřešek, ze kterého vyváznou řidiči bez trestu. V Kolíně však důvod k udělení pokuty.

„Překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci o 4 km/h – tedy 51 km/h, když se započte možná odchylka měřícího zařízení –, se u nás předává jako podezření ze spáchání přestupku odboru dopravy městského úřadu,“ potvrzuje mluvčí kolínské radnice Šárka Hrubá.

Snížená rychlost postačující k udělení přestupku začala v Kolíně platit v září s novým provozovatelem měřících zařízení.

„Smyslem této úpravy je především zajistit bezpečnost na vymezených úsecích, kde hrozí zvýšené dopravní riziko. Proto je nutné postihovat i tento druh protiprávního jednání,“ upozorňuje Hrubá.

Byť je pravda, že řada širokých silnic na průtahu městem nebo v Ovčárecké ulici odklánějící provoz z Kolína k nedaleké automobilce Toyota svádí mnohé řidiče k sešlápnutí plynu, řada obyvatel se nekompromisnímu měření diví.

Zatímco radnice zvýšenou přísnost vysvětluje svou snahou o zklidnění dopravy, kritici to považují za příliš striktní opatření.

„Kolínská radnice se rozhodla jít cestou represe, ať to stojí, co to stojí, a bez ohledu na ustálenou praxi z jiných měst. V dnešní těžké době je to podle mě dost nekorektní vůči občanům. Nastavení limitu 54 kilometrů v hodině je velmi přísné, dokonce se dá říci až šikanózní a lze jen spekulovat, jak velké množství financí z přestupků to městu generuje,“ domnívá se kolínský opoziční zastupitel Karel Kárník (ANO).

Když 57 není hřích

V dalších středočeských městech jsou skutečně k řidičům o poznání benevolentnější. Patří mezi ně například Říčany, kde mají více než dvacet úsekových měření.

„Ačkoliv nejnižší rychlost, za kterou bychom mohli dávat pokuty, činí při započtení odchylky 51 km/h, u nás jsme tolerantnější. Na kolik máme radary nastavené, vám ale z pochopitelných důvodů neprozradím. Určujeme to především podle rizikovosti měřeného úseku po dohodě se státní a městskou policií,“ vysvětluje Michal Šilinger, vedoucí odboru správních agend a dopravy říčanské radnice.

V Mladé Boleslavi hlídají provoz dva stacionární radary. „Z nich nám jsou oznamovány přestupky, u kterých je naměřena rychlost minimálně 60 km/h, to znamená 57 km/h po odečtení možné odchylky,“ podotýká Hana Havlíková, referentka Odboru dopravy a silničního hospodářství mladoboleslavského magistrátu.

Stejné limity platí také ve Slaném, kde řidiči vyfasují pokutu až tehdy, pokud jim radar vyhodnotí rychlost 57 kilometrů v hodině.

„Radary, které zohledňují odchylku, u nás máme na dvou místech a uvažujeme o přikoupení třetího. Největší problémy s nedodržováním rychlosti registrujeme v ulici Dukelských hrdinů na okraji města,“ konstatuje Lucie Krčková ze slánské radnice.

Předlohu napsal Chomutov

Kromě překročení povolené rychlosti zohledňují radnice ve správním řízení i jeho společenskou škodlivost, tedy jestli řidič přestupkem ohrozil bezpečnost na silnici.

Přelomovým byl v tomto ohledu v roce 2008 rozsudek Nejvyššího správního soudu, v němž odpustil pokutu muži, jemuž Městský úřad v Chomutově vyměřil pokutu 1 500 korun plus tisícovku za náklady řízení proto, že porušil předepsanou padesátku o dva kilometry za hodinu, navíc těsně před značkou signalizující konec obce.

Podle tehdejšího rozhodnutí soudu by se mělo vždy při rozhodování přihlížet právě ke společenské škodlivosti jednání.

„V našem městě ji posuzujeme ve správním řízení o projednání přestupku. Tato materiální podstata se musí vztahovat k osobě řidiče nebo k přímým okolnostem jeho jednání,“ dodává kolínská mluvčí Hrubá.