Někdo v Praze 11 rozhazuje psí návnady s háčky. Radnice vypsala odměnu

Policie doporučuje pejskařům na Praze 11 zvýšenou opatrnost, pokud oni nebo kdokoliv jiný návnadu v trávě najdou, mají neprodleně volat a na místě vyčkat až do příjezdu strážců zákona. Policie dál prosí lidi, pokud mají jakékoliv informace o pachateli, aby je neprodleně oznámili.

„Jestliže váš pes návnadu sní, v žádném případě za silon umístěný na návnadě netahejte! Háček by se zasekl psovi v krku a roztrhl mu jícen. Silon držte, aby se neposouval dál (dopředu ani dozadu), a okamžitě vyhledejte veterináře,“ radí policie.

V případě, že se to stane, majitel psa si má schovat všechny účtenky od veterináře, pro vyčíslení celkové škody. Policie dál také varuje, že, přestože se to zatím nepodařilo potvrdit, je nutné pracovat s variantou, že návnada může být otrávená.

Redakci iDNES.cz se podařilo spojit s paní Nikolou Burešovou, jejíž dva psi oháčkovanou návnadu snědli v pátek 24.4.

„Oba dva to snědli, jednomu se mi to podařilo ještě vytáhnou z pusy, takže snědl jenom návnadu, ale háček už ne, druhý to bohužel spolkl celé,“ říká pejskařka.

Následný zákrok veterináře vyžadoval rentgen, anestetika, pumpování žaludku i jednodenní hospitalizaci a vyšel paničku na 6 tisíc korun.

Avšak díky pohotovosti majitelky, která se zachovala podle rady a háček držela, aby se nedostal jejímu psu až do žaludku, naštěstí nebyla nutná operace.