Rodiče budoucích prvňáčků z Prahy 5 se nesmířili s pozápisovým stavem, kdy se mnoho dětí nevešlo do spádových škol. S heslem „naše děti nejsou lístky do tomboly“ se rodiče spojili a vyrazili na úřad Prahy 5, protože odmítli řešení radnice, aby jejich děti dojížděly do školy na Andělu. Nakonec si vymohli otevření provizorních tříd ve spádových školách.

Většinu spádových dětí nebyly schopny pojmout základní školy Nepomucká a Podbělohorská v okolí Kavalírky. Prvotní východisko, se kterým ředitelé obou škol po schůzce s místostarostou Martinem Damaškem (TOP 09) po květnových zápisech přišli, počítalo s umístěním nepřijatých žáků do vzdálenější ZŠ Drtinova na Andělu, s tím řada rodičů nesouhlasila.

„Dojíždění neakceptuji, není to bezpečné prostředí, syna tam nepřihlásím, od září půjde na svou spádovou školu do Nepomucké, kam chodí jeho bratr,“ napsala rozhodně v diskusi na sociální síti například Markéta Chmelařová.

Místo pro všechny

Nezůstalo však jen u řečí a diskusí na internetu, nespokojení rodiče se vydali na radnici, protože podle nich za nešťastnou situaci může právě její vedení. „Mnohé maminky u mě byly, tlačily na nás jako na zřizovatele, který má povinnost děti umístit v rámci spádové oblasti,“ potvrdil redakci Damašek.

Ten se podle svých slov následně obou ředitelů dotázal, zda by nenašli prostory a nebylo by možné situaci vyřešit v rámci prostor jejich škol. „Dohodli jsme se, že každá z těch škol nakonec otevře jednu dodatečnou první třídu a vzniklá kapacita pojme původně nepřijatých a odvolaných se 44 dětí,“ vylíčil Damašek výsledek jednání.

„Proč to nešlo hned?“

Rodiče jsou aspoň pro letošek spokojení, uvědomují si ale, že nápravy situace dosáhli až bojem. Podle nich šlo celé epizodě předejít. „Za mě zaspal zřizovatel, vykašlal se na to. Kdyby se rodiče nevzbouřili, vykašlali by se na to příští rok zase,“ podotkla Chmelařová, která má podobnou zkušenost z minulosti se starším synem.

„V roce 2021 byl převis dvou tříd a vědělo se to předem. V době zápisu jsme ještě nevěděli, kam bude vůbec chodit,“ řekla matka. Rodiče se prý tehdy hlasitě ozvali. Nakonec vznikly dvě třídy na Poštovce v Košířích. Na radnici seděli ti samí jako teď. Člověk by řekl, ze se poučí a budou jednat dříve, ale zase ne,“ poukázala, stejně jako další matka Kristýna.

„Je zajímavé, že během pár dní se našlo řešení, že se všem dětem najde místo ve spádové škole. Proč to nešlo hned? Proč jsme museli losovat, trávit čas psaním odvolání či osobní účasti na výboru? Hodiny společného úsilí rodičů, aby to najednou šlo,“ popsala redakci s tím, že je to sice nyní pro rodiče lepší, ale dlouhodobě neudržitelné, zvlášť kdyby se podobná situace opakovala i příští rok.

Redakce dotaz, zda to nešlo v rámci škol vyřešit hned, položila Damaškovi, který odpověděl, že by byl rád, ovšem nebylo to jen na něm. „Ředitel školy je statutární zástupce, on provádí správní řízení a odpovídá podle školského zákona za vzdělávací proces.

Já samozřejmě za zřizovatele mám nějaký přehled o tom, kolik míst máme ve školském rejstříku, máme plány škol a tak dále, ale není to zřizovatel, kdo rozhoduje, kolik se otevře tříd a kolik se přijme učitelek,“ odvětil Damašek.

Svůj názor má také ředitel ZŠ Nepomucká Tomáš Obdržálek, podle kterého měl přetlak dětí oproti školním kapacitám v lokalitě řešit zřizovatel již dříve. „Přestavíme počítačovou učebnu, ale není to ideální, protože je to nahuštěné. Jedná se ale o každoroční problém, zřizovatel nám teď sice pomáhá, ale měl to samozřejmě řešit dříve,“ uvedl.

Názor a řešení ředitele ZŠ Podbělohorské Martina Krupy, který podle Damaška situaci vyřešil dočasným obětováním prostoru zamýšleného jako sdílená sborovna, se redakci zjistit nepodařilo. Na dotazy odmítl reagovat.

Ředitelé nyní berou rozhodnutí o nepřijetí dětí zpět a vydávají naopak rozhodnutí o jejich přijetí. Tato situace se podle Damaška nebude opakovat. „Protože by byla čtvrtá pražská defenestrace a při té třetí začala třicetiletá válka, takže to by nebylo nic dobrého,“ uzavřel s tím, že napříště udělá vše pro nápravu.