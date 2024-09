Prezidenti mezi školáky. Havel dělal přepadovky, Zeman seděl s rukama za zády

Ale pojďme popořadě. „Přepadovky“ škol bez předchozího ohlášení měl rád Václav Havel. Jen několik minut po zvonění, které zahájilo nový školní rok, se k velkému překvapení objevil 2. září 1996 mezi žáky 8. základní školy ve Vodárenské ulici v Kladně.

Vyjádřil tehdy radost z toho, že se jeho úředníkům podařilo do poslední chvíle utajit, kam vyrazí. Žákům první třídy popřál, aby se jim ve škole líbilo a aby do ní chodili rádi. Zajímal se rovněž o to, kde byli na prázdninách a komu se do školy nechtělo.

Jednomu chlapci, který tehdy přiznal, že šel do školy nerad, Václav Havel prozradil, že na tom byl stejně: „Když já jsem poprvé šel do školy a pak se vrátil domu, prohlásil jsem, že už nikdy. Až dodatečně jsem svůj názor zrevidoval.“

Havel si středočeské zahájení školního roku zopakoval v roce 2001, kdy se přišel podívat do Odolené Vody. „Nakoukl do všech tří prvních tříd, aby to nebylo některým žáčkům, a hlavně jejich rodičům, líto. Vyslechl u nich písničku, básničku i počítání do dvaceti, to aby se mohli pochlubit, co již všechno umějí. Stěžejní částí návštěvy hlavy státu byla diskuse se čtvrťáky. Pak se pan prezident podepsal do školní i městské kroniky a svoji návštěvu ukončil tak rychle, že jsme mu ani nestačili darovat prvotiny z literární soutěže našich žaček,“ stojí ve školní kronice.

Učte se jazyky, zdůrazňoval Klaus

Překvapení čekalo v září 2004 na školáky v Uhlířských Janovicích na Kutnohorsku, na které se přijel podívat prezident Václav Klaus. „Tak kdepak jste, děti, byly o prázdninách?“ tázal se ve dvou prvních třídách. A prvňáčci se svěřovali. Delší dobu strávil s žáky druhého stupně. Zdůraznil jim, jak je důležité učit se jazyky – a nejen angličtinu.

Mezi školáky stejný den zavítala také prezidentova manželka. Livia Klausová se zúčastnila zahájení školního roku ve škole v Lánech, kde si popovídala s prvňáčky. Pro každého měla památníček s věnováním.

O rok později navštívila jen několik kilometrů vzdálenou školu v Novém Strašecí na Rakovnicku. A věrná tradici zůstala i v roce 2006, kdy vyrazila na oslavy patnáctého výročí založení soukromé školy Slunce do Stochova na Kladensku.

Dětem tam popřála mnoho úspěchů. Na oplátku od nich dostala obraz s motivem slunce, který namaloval jedenáctiletý žák Tomáš Macek. „Obrázek skončí v pokojíčku mých vnoučat, kam se báječně hodí,“ řekla Livia Klausová.

Prezident tehdy zavítal hned do dvou škol v kraji – v Jesenici u Prahy a Neveklově na Benešovsku. „Musím se přiznat, že jsem nebyl žádná hvězda ve fyzice a chemii. A určitě jsem neuměl kreslit a rýsovat,“ prozradil Klaus školákům.

Trvalo jen rok a prezidentská školní návštěva na začátku září opět směřovala do Středočeského kraje, tentokrát do Sadské na Nymbursku, kde Klausovi udělili titul čestného žáka. Na místě také zanechal svoji stopu – otiskl do připravené cihly svoji dlaň a vyryl svůj podpis. Pak se stačil zastavit ještě ve škole v nedaleké Lysé nad Labem. Jeho manželka pro změnu zavítala mezi školáky v Dolních Břežanech na Praze-západ.

Také v září 2008 zamířil Václav Klaus do středních Čech. Pro změnu do Neratovic na Mělnicku. Zdejší školu si prý vybral víceméně náhodou. „Každý rok mi chodí desítky pozvánek, letos jsem zabodl prst do mapy a vyšly z toho Neratovice,“ vysvětlil s úsměvem. „Přiznám se ale, že jedním z kritérií je, aby ty školy byly dobře dostupné. Jet někam k hranicím se Slovenskem by tak jednoduché nebylo,“ dodal.

V roce 2009 Livia Kalusová zahájila nový školní rok v Želízech na Mělnicku. Naposledy ve funkci první dámy si pak tento úkol zopakovala v roce 2012 v Davli na Praze-západ.

Seděl jsem s rukama za zády, vyprávěl Zeman

Miloš Zeman na středočeskou tradici zahajování školního roku navázal v druhém roce svého prezidentování. V září 2014 ho do lánské základní školy doprovázela manželka Ivana.

Dětem rozdali hlavolamy a popřáli jim, aby jim rodiče koupili tablety, protože by pak nemusely nosit těžké učebnice. Před školáky Miloš Zeman vzpomínal na to, jak musel ve škole vždy sedět s rukama za zády. Při návštěvě první třídy to dokonce názorně předvedl.

O dva roky později se 1. září vydal do Základní školy ve Stochově, kde prvňáky obdaroval památníčky. „Chtěl bych vám popřát, abyste do nich získali podpisy zajímavých lidí, a především svých kamarádu, které ve škole určitě najdete, neboť jedna z nejcennějších věcí je mít kamarády. Bez kamarádů se hezký život prožít nedá,“ uvedl prezident.

Od ředitele školy Milana Hampla na oplátku dostal žákovskou knížku se slovním hodnocením. „Matematika: výborně počítá, český jazyk: vynikající slovní zásoba, občanská výchova: zvládá s přehledem,“ psalo se v ní.

Před dvěma lety se Miloš Zeman v doprovodu své manželky vydal opět do Lán. Žákům tam připomněl slova Jana Ámose Komenského, že škola má být hrou. Ve své funkci prezidenta v tu chvíli vítal prvňáky naposledy.