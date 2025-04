Průsak vody zastavil provoz metra ve stanici Muzeum, obě linky jen projíždějí

11:08, aktualizováno 12:10

Průsak vody do technologických částí zastavil provoz ve stanici metra Muzeum. Vozy obou linek A i C jí pouze projíždějí. Muzeum je jednou ze tří přestupních stanic v hlavním městě. Kdy bude její provoz plně obnoven, zatím není jasné. Podle dopravního podniku do metra teče voda kvůli nadzemním stavebním pracím.