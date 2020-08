Po havárii vodovodu v Dolních Počernicích se do jámy propadla tři auta

„V půl desáté jsme dostali ohlášení, že do jámy v Dolních Počernicích, která vznikla po havárii vody, se propadla tři vozidla,“ řekl iDNES.cz mluvčí hasičů Martin Kavka.

Na místo vyrazila jedna jednotka hasičů. Po příjezdu zjistila, že se jedná o tři propadlá osobní auta, v kterých nikdo nebyl. Hasiči vozy prozkoumali, zda z nich něco nevytéká či není poškozen motor.

„S ohledem na to, jak jsou vozidla v jámě umístěna, je potřeba těžká technika na jejich vytažení. Povolali jsme jeřáb,“ popsal Kavka.



Na místo také dorazili pracovníci vodovodů a kanalizací, aby zajistili únik vody. Hasiči místo uzavřeli, aby do něj nikdo nevstupoval. Také požádali o vypnutí elektrického vedení nad jámou, aby na místě mohl zasáhnout jeřáb.

„Odstranili jsme to největší nebezpečí a odjeli. Nyní to tam zajištují vodovody a kanalizace. Domlouvá se, jak jeřábem vytáhout auta. Jaká vznikla škoda, to my nezjišťujeme, pravděpodobně na autech nějaká vznikla,“ dodal Kavka.



Případem se podle něj bude zabývat policie.