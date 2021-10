Okolí O2 areny se má radikálně proměnit, hlavní roli chce hrát Praha 9

Jádrem nové čtvrti se má stát Náměstí Emila Kolbena s dominantami. Část Vysočan v okolí metra Českomoravská je totiž přirozeným středem celé městské části Praha 9, píše se na radničním webu.

Místo prodeje pozemků a spoléháním se na to, co s nově nabytým územím vymyslí developer, chce být devátá městská část při vzniku nové čtvrti hlavním hybatelem. Radnice chce pozemky odkoupit a představit vlastní urbanistickou studii.

„Před rokem 2004 tady byly ještě továrny a až otevřením O2 areny započala nová etapa zeleného ostrova. Pokud ale chceme ovlivnit vznik nové čtvrti, musíme být hlavním hráčem,“ řekl na tiskové konferenci starosta městské části Praha 9 Tomáš Portlík (ODS).

Urbanistická studie bude závazná pro každého developera, který bude mít o odkup pozemků zájem.

Inspiraci pro tento postup našla městská část v Hamburku, kde město postupovalo podobně při tvorbě centrální čtvrtě HafenCity na místě původního přístaviště.



„Emil Kolben, když plánoval rozvoj továren, říkal, že Praha 9 bude jednou patřit do širšího centra města, proto své haly umístil až na území Prahy 14 a předpokládal, že ulice Kolbenova bude hlavní ulicí, kde bude vznikat bydlení,“ dodal Portlík s tím, že ve čtvrtí vznikne dominantní náměstí pojmenované právě po tomto významném českém průmyslníkovi a vynálezci.

Součástí urbanistické studie, kterou pro radnice zpracoval ateliér Qarta architektura, je vize města krátkých vzdáleností. Tento koncept počítá s tím, že obyvatelé čtvrtě mají mít v blízkosti domova dostupné obchody, školky, lékaře i zaměstnání.

„Pokud by se město stalo vlastníkem území, tak by dostalo možnost moderovat ostatní účastníky a jednání by tak mělo být nejrychlejší. Právě při hledání dohody, mezi společenskými požadavky radnice a ekonomickým požadavkem vlastníka pozemků, zabere nejvíce času,“ dodal k účasti radnice v projektu Eduard Forejt, kterého si radnice najala jako poradce pro koupi pozemků.