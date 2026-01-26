Kdo povede Prahu? ODS může obhájit, ANO čeká na jméno od Babiše, míní experti

„ODS má v Praze silnou pozici, takže šanci na obhajobu primátora má, nicméně bude se muset stát součástí povolební vítězné koalice, tedy projevit i schopnost zákulisního vyjednávání,“ tvrdí politolog Josef Mlejnek.
Na kandidátce Pirátů doznala přední místa oproti minulým volbám podstatných změn. Bývalou jedničku Zdeňka Hřiba, který zamířil do Poslanecké sněmovny, nahradila zastupitelka Prahy 4 Tereza Nieslerová.
ODS vybrala starostu Prahy 9 Portlíka jako kandidáta na primátora
Na druhém místě nezůstala náměstkyně pro životní prostředí Jana Komrsková. Místo ní kandiduje současný radní pro majetek Adam Zábranský. Komrsková lány prozatím komentovat nechce.
Ve STAN se o uchazeči o primátorský řetěz rozhodne v únoru.
Kdo povede strany do komunálních voleb
Tomáš Portlík (ODS)
Podnikatel, pátý rok starosta Prahy 9, předseda pražského SPOLU a 1. místopředseda ODS. V minulých volbách porazil o 31 hlasů primátora Svobodu. Podle výzkumu společnosti Phoenix Research je nejoblíbenějším starostou v metropoli. „Nebudu to vylučovat, ale není to zkrátka na pořadu dne,“ okomentoval v rozhovoru pro iDNES.cz možnost sestavit koalici s ANO.
Adam Scheinherr (Praha sobě)
Strojní inženýr a fyzik. Bývalý náměstek pro dopravu od roku 2018 do roku 2022. Zahájil stavbu metra D a rekonstrukci Barrandovského mostu. Uzavřel začátek Smetanova nábřeží pro auta. Stejně jako Zdeněk Hřib byl kritizován za uzavírky kvůli opravám silnic. V minulých komunálních volbách Praha sobě zamířila do opozice, Scheinherr je zastupitel. Předloni se stal předsedou Prahy sobě.
Tereza Nislerová (Piráti)
Ekonomka a manažerka je v Praze 4 členkou finančního výboru. Čtyři roky zasedala ve Výboru pro evropské záležitosti zastupitelstva hl. města. Byla členkou dozorčí rady Kolektory Praha, nyní zastává stejnou pozici v Pražské energetice. Je ředitelkou EU fondů v Orlen Unipetrol. V parlamentních volbách kandidovala v Praze z 5. místa. Získala asi 10 500 preferenčních hlasů, poslankyní se však nestala.
Petr Hlaváček (STAN)
Architekt a urbanista. V letech 2015 a 2016 byl ředitelem IPR, kde pracoval na Metropolitním plánu. V roce 2018 kandidoval jako nestraník za TOP 09, minulé komunální volby vedl kandidátku STAN. Už podruhé je náměstkem pro územní rozvoj. Město se dosud řídí územním plánem z roku 1999, ale do léta chce schválit nový Metropolitní plán. V prosinci skončilo podávání připomínek.
Nicméně stejně jako v minulých volbách se o post primátora chce ucházet stávající náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček, který se pravděpodobně stane lídrem kandidátky. Zatím o to nikdo z jeho spolustraníků neprojevil zájem.
Praha sobě zvolí svého lídra na konci ledna. S největší pravděpodobností post místo Jana Čižinského obsadí předseda strany Adam Scheinherr.
„Když jsem před dvěma lety kandidoval do vedení Prahy sobě, tak jsem kandidoval s tím, že chci být kandidátem na primátora. Zatím se žádný jiný kandidát nerýsuje,“ řekl Scheinherr.
ANO zatím nemá jasno, na koho v boji o primátorské křeslo vsadí. „V tuto chvíli dávám dohromady tým a programové priority, se kterými budeme chtít ve volbách uspět,“ upřesnil šéf pražského ANO Ondřej Prokop. Rozhodne se nejpozději v březnu.
„Myslím si, že v ANO všichni čekají, jestli ještě nějakého králíka z klobouku nevytáhne Andrej Babiš tak, jak to dělal v minulosti s paní Krnáčovou nebo dalšími kandidáty,“ míní politolog Lukáš Jelínek.
O možné kandidatuře bývalé primátorky Adriany Krnáčové psal server Neovlivní.cz. Prokop ale vyvrátil, že by se o ní v ANO debatovalo.
Z minulé jedničky Patrika Nachera se podle Jelínka stal významný celostátní politik, a jako místopředseda Sněmovny je tedy ze hry. Prokop by nominaci na primátora podle svých slov přijal. Politolog Jelínek se ale domnívá, že o něm Babiš neuvažuje.
Spolu, nebo zvlášť?
Jedním z hlavních témat voleb je budoucnost koalice SPOLU. „Jednou z pravděpodobných možností je pokračování projektu SPOLU. Nám v Praze spolupráce těchto tří stran dlouhodobě funguje a volby vyhráváme. ODS je nicméně připravená jít jakožto silná a sebevědomá strana do voleb i samostatně,“ vyjádřila se radní pro sociální věci Alexandra Udženija.
„Zatímco jinde v Česku se chystá ODS od SPOLU osamostatnit, protože si myslí, že by jí to mohlo zajistit lepší výsledek, v Praze se může trochu obávat konkurence TOP 09. Proto si myslím, že spolupráce zejména s TOP 09 a případně s lidovci pod hlavičkou SPOLU je pořád v Praze ve hře,“ domnívá se politolog Lukáš Jelínek.
TOP 09 po odchodu Jiřího Pospíšila do parlamentu a Markéty Pekarové Adamové z politiky zatím v Praze nemá výrazného lídra. Podle Jelínka ale o jména ve straně tolik nejde a dobrý výsledek TOP 09 by mohl ODS oslabit.
Jelínek očekává, že se v předvolební kampani, stejně jako v minulých letech, bude řešit doprava, ať už v centru, nebo rozestavěné okruhy. Stěžejní agendou zůstanou bytová výstavba a reorganizace zdravotnictví.
„Už několik voleb v Praze čekáme, kdy někdo přijde s takovým tématem, které nebude jenom udržovací. Jestli někdo nepřijde s myšlenkou, jak Prahu udělat výjimečnou mezi evropskými metropolemi. Ať už nějakou velkou investicí, nebo velkým plánem. V tomto jsou pražští komunální politici už léta zdrženliví, opatrní a často mezi sebou zaměnitelní,“ vyjádřil se Jelínek.
V roce 2022 vyhrálo SPOLU a získalo 19 mandátů z 65. Primátorem se stal Svoboda, přestože ho přeskákali čtyři spolukandidáti. Druhé skončilo ANO, třetí Piráti a čtvrtá Praha sobě a po ní STAN. Na magistrát se poprvé dostala i koalice vedená SPD.
Koalice SPOLU, STAN a Pirátů vznikla ztěžka, strany se dohodly až skoro půl roku po volbách. V poslední době i před parlamentními volbami nechyběly otevřené střety.