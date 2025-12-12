To není výtvarné dílo, ale autodráha. V Příbrami kritizují instalaci za statisíce

Kovový skelet nabízí pohled na územní celek Příbrami z ptačí perspektivy. Je rozdělen do jednotlivých částí, které mají podle města zachycují výškové rozdíly a směr ulic, které propojují Svatou Horu, Hornické muzeum Příbram a areál Nový rybník. Objekt je umístěn u frekventované pěší a cyklistické trasy v Březnické ulici.
„Model Příbram jako na dlani pomáhá lidem lépe porozumět městu – jeho tvaru i souvislostem, které z běžného pohledu často unikají. Je to názorný a hravý způsob, jak se o Příbrami něco nového dozvědět,“ uvedl starosta města Jan Konvalinka.
Místním lidem se však radnice podle ohlasů na sociálních sítích do vkusu příliš netrefila.
„Jak někdo může utratit tak velký peníze za něco naprosto zbytečnýho? Jak tohle může vůbec zastupitelstvo schválit!!! Neskutečný...,“ diví se jedna z uživatelek.
„Jak ptačí perspektiva? Co to ukazuje, co není z chodníku vidět? Vždyť to neukazuje nic, je to jen červená čára,“ reaguje jiný komentující.
Další by dílo tipovali na kuličkovou dráhu pro děti či autodráhu.
Někteří přesto vidí projekt optimističtěji: „Nemám s tím problém, za mě povedené vyplnění volného prostoru. Každý prcek, který půjde okolo, se u toho zastaví.“
„Nápad v zásadě hezký. Velikost zbytečná, umístění prapodivné a cena děsná,“ zmiňuje další přispívající náklady na pořízení instalace, které vedle vzhledu také hodně lidí zaskočily. Jako cenu projektu radnice uvedla 368 930 korun bez DPH.
„Tak na tomhle si někdo pěkně namastil kapsy. Že se město nestydí!“ stojí také v komentářích.
Podle příbramských obyvatel by se vynaložené peníze daly investovat mnohem efektivněji, především do infrastruktury města, která má prý výrazné nedostatky. Například do vylepšení kanalizace, osvětlení v některých částech města či opravu parkoviště a přilehlé cesty v Žežické ulici.
Kovová konstrukce podle města doplňuje vzdělávací lavičky na náměstí T. G. Masaryka, které byly pořízeny v srpnu minulého roku. Také v tomto případě projekt realizovala společnost MEP. Tehdy lavičky stály 845 tisíc korun včetně DPH a rovněž tato cena přijde některým místním přemrštěná a realizace nepovedená.