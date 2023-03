Vlaky z Kladna končí v Dejvicích, železnice se bude modernizovat dva roky

„Zatím nemám hlášeny žádné problémy od kolegů, vše probíhá v pořádku. Větší nápor asi bude ve všední dny, ale cestující by měli být připraveni, Správa železnic o výluce informovala dostatečně dopředu,“ řekl mluvčí Českých Drah Lukáš Kubát.

Modernizovaný úsek je součástí připravované tratě na Letiště Václava Havla v Ruzyni.

Vlaky na Kladno od neděle začínají ve stanici Praha-Dejvice, ve které budou spoje opačného směru také končit. Cestující mohou po dobu výluky městskou hromadnou dopravu, ve které budou uznávány železniční jízdenky.

Zastavený provoz mezi Masarykovým nádražím a Dejvicemi bude dva roky, nicméně na webu Českých Drah je výlukový řád pouze do 9. prosince.

„Je to z důvodu, že v polovině prosince se mění jízdní řády, takže zveřejněný je jen do těchto změn. Nejsme jediný dopravce na trati,“ vysvětlil Kubát.

Podobný výlukový jízdní řád platný do 9. prosince má i Arriva na svém webu.

V tuto chvíli se stavbaři zaměřují především na zemní práce, odstranění železničního svršku a spodku nebo kácení dřevin. Zřídí také provizorní kolej, aby byla zachován provoz z Masarykova nádraží do Kralup nad Vltavou.

„Modernizace úseku Praha-Bubny – Praha-Výstaviště je součástí projektu nového železničního spojení na Letiště Václava Havla Praha. V rámci toho již Správa železnic rekonstruuje železniční stanici Kladno a přilehlou trať do Ostrovce. Příprava dalších úseků mezitím pokračuje. Ještě letos by měla být vyhlášena veřejná zakázka na rekonstrukci trati mezi pražskou Ruzyní a Kladnem a také na modernizaci Masarykova nádraží, kde by se stavební práce měly rozběhnout v tomto roce,“ uvedla Správa železnic v tiskové zprávě.