Řidiči ignorují přejezd v Neumětelích, před vlaky nezastavují

Téměř bez zpomalení projíždějí řidiči nechráněný přejezd u zastávky Neumětely na Berounsku, u kterého je jen výstražná dopravní značka.

Strojvedoucí, vystupující na sociálních sítích pod pseudonymem Jaryn Jarin, zde v průběhu měsíce června natočil množství nebezpečných situací.



Při jednom takovém přejezdu na silnici druhé třídy přejely koleje před vlakem dva autobusy, osobní auto a jen pár metrů od vlaku několikatunové nákladní auto s míchačkou.

„Jezdím tudy asi dvakrát až třikrát týdně, a podobné kritické situace zažívám poměrně často. Vždycky se modlím, abych zde bezpečně přejel,“ řekl k videu strojvůdce, který si nepřál být jmenován.

Strojvedoucí před přejezdem musí vždy zpomalit na předepsaných dvacet kilometrů v hodině, navíc jak je ze záběrů patrné, desítky metrů před přejezdem ještě vytrvale houká. Řidiči ale na výstrahu nereagují a trať přejíždějí, i když je vlak jen pár metrů daleko.

„V minulosti tu bylo pár ťukanců, naštěstí já zatím projel vždy v pořádku,“ uvedl k rizikovému místu Jaryn Jarin.



Dopravní situaci nepomáhá, že z jedné strany, odkud není na přijíždějící vlak dobře vidět, chybí dopravní značka stop. V opačném směru značka je sice umístěná, ale té podle strojvedoucího řidiči pozornost nevěnují.

„Konkrétně na tomto přejezdu bych ocenil závory s blikačkami. Nic to ovšem nemění na tom, že při dodržení všech ustanovení pro řidiče, kteří přejezd ignorují, by zde problém nebyl,“ dodal autor videa.

Lepší zabezpečení přejezdu by si přál i starosta Neumětel Luděk Kuniak. Kvůli množství naskládaného materiálu na pozemcích blízkého kovošrotu jsou podle něj zhoršené rozhledové podmínky při nájezdu na přejezd z jednoho směru.

„Pokud by se podařilo přejezd lépe zabezpečit, bylo by to jedině ku prospěchu,“ řekl Kuniak.

V souvislosti s častými nehodami vlaků v posledních měsících chystá vláda do zabezpečení železnic investovat desítky miliard korun. Do seznamu přejezdů s naplánovanou modernizací spadá i tento u Neumětel.

„Přejezd je již zařazen do plánu pro vybudování přejezdového zabezpečovacího zařízení vyšší úrovně, tedy závory a světelné přejezdové zařízení. Realizace se předpokládá nejpozději do roku 2022,“ uvedla mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová.

Neopatrnými přejezdy se na základě zveřejněných záběrů na sociálních sítích bude zabývat berounský dopravní inspektorát. Podle mluvčí kladenské policie Michaely Novákové policisté kontrolují přestupky na všech přejezdech v okrese.

„Berounští dopravní policisté ale neevidují žádnou dopravní nehodu na nechráněném železničním přejezdu v Neumětelích,“ dodala Nováková.