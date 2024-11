Přechody budou v zimě hodně klouzat, Praha s tím nic nedělá, čílí se starosta

„Minulou zimu jsme všichni v půlce ledna zaznamenali, že přechody pro chodce při náledí kloužou víc než obvykle. Mně fakt hodně záleží na tom, aby v zimě bylo co nejméně úrazů, a v Praze 7 děláme psí kusy, abychom ledovky a náledí zvládli co nejlíp,“ popisuje Čižinský na Facebooku ve svém příspěvku z 15. listopadu. Tvrdí, že s kolegy na radnici byli zaskočeni tím, že po úklidu přechodů od sněhu a náledí klouzaly ještě více. „Bylo to fakt plošně o hubu,“ dodává.

„Obzvlášť když nasněží, jsou obyčejně dělané přechody s plastovým povrchem neuvěřitelně kluzké, zvlášť pro seniory je to problém,“ souhlasí pražský zastupitel a předseda strany Praha Sobě Adam Scheinherr.

Scheinherr, který působil v letech 2018 až 2023 jako náměstek primátora pro oblast dopravy, přiznává, že potíže s kluzkými přechody byly už za jeho funkční období. „Poslední dva roky začala TSK používat asi jinou dodavatelskou firmu nebo technologii, protože poslední dva roky pozorujeme, i co mám ohlas z městských částí, že nehod se stává víc,“ uvedl pro iDNES.cz.

Podle Čižinského je problém způsoben tím, že barva, kterou byly přechody pro chodce obnoveny, je kluzčí než dříve.

Prý proto hned začal situaci řešit. Jenže sám zakročit nemohl. „Městské části nemají právo natírat přechody,“ uvádí.

„A tak jsme komunikovali s Technickou správou komunikací (TSK) a ptali se na řešení. TSK skutečně protiskluzovou barvu vyzkoušela na Petrském náměstí. Jenže závěr, jestli se to použije, ještě nemá. Protiskluzová barva je o padesát korun na metr čtvereční dražší, schne déle - až dvě hodiny - a je trochu méně vidět,“ říká Čižinský na facebookovém profilu. Materiál se nazývá Zebra antislip, dodává Scheinherr.

Šéf opoziční strany tvrdí, že aktuálně nanášený materiál je problematický nejen pro dlažbový povrch, ale i pro asfalt. „Dlažba je samozřejmě nejvíc kluzká, ale ten plast klouže i na asfaltu, protože to je vodorovná vrstva plastu na asfaltu. U dlažby je problém, že kloužou jak kostky, tak i ten přechod a nemáte o co se opřít,“ povzdechl si.

Čižinský sám prý navrhoval, aby se protiskluzovou barvou natřel alespoň prostředek chodníku. „Když se nic nedělo, tak jsme ze zoufalství navrhovali i projednání na pražském říjnovém zastupitelstvu, argumentovali jsme, že když Praha okamžitě nezačne fungovat, protiskluzové přechody se nestihnou,“ popisuje.

Tvrdí, že se stále nic neprojednalo a situace s kluzkými přechody se tak zatím nevyřešila. „Zkoušel jsem nakonec včera poptat firmu za peníze Prahy 7 dokonce bez dovolení magistrátu, ale teploty jsou už tak nízké, že to přetřít nejde,“ uvádí a vyzývá Pražany, aby byli v následujících mrazivých měsících opatrní.

TSK testuje vhodné metody

Redakce iDNES.cz s dotazy oslovila i náměstka primátora zodpovědného za oblast dopravy Zdeňka Hřiba (Piráti). Ten svou odpověď odkázal na reakci TSK, která redakci odpověděla s podrobným vysvětlením.

„Používáme výhradně výrobky schválené ministerstvem dopravy, které splňují příslušné normy. Stěrkové plasty, jež mají největší trvanlivost při pražské dopravní zátěži, jsou naším nejčastěji používaným materiálem. Drsnost přechodů je zajišťována přísadami a dodatečným posypem, “ vysvětluje mluvčí TSK Barbora Lišková s tím, že správa testuje i další možnosti, jako například nalepovací pásky, které jsou však méně trvanlivé.

Podle Liškové kloužou zejména přechody na dlažbě. „Momentálně analyzujeme možnosti použití nových materiálů a technologií na vzorových místech, například na Petrském náměstí. Kvalitu povrchů kontrolujeme s využitím moderních technologií, včetně nově plánovaného přístroje na měření drsnosti,“ dodává Lišková a připomíná, že volba materiálů závisí na mnoha faktorech, jako je reflexivita, trvanlivost, rychlost pokládky a další.

Podle Liškové TSK za poslední dva roky zaznamenala pouze dva případy uklouznutí na přechodech. Ani v jednom však prý nešlo určit přesnou příčinu. „Přechody byly prověřeny a neshledali jsme na nich nic výjimečného,“ uvádí.

Přechod na Petrském náměstí na Praze 1 Scheinherr zmiňuje jako jediné místo, kde TSK bude tuto zimu nový materiál testovat. „Poté, co jsem se to dozvěděl, snažil jsme se na říjnovém zastupitelstvu přemluvit náměstka pro dopravu, aby odsouhlasil, aby na nejkritičtějších přechodech, jako jsou před poliklinikami, nemocnicemi, kde chodí hodně seniorů, byly neklouzavé povrchy realizované ještě do této zimy, ale bohužel to z jeho strany nebylo odsouhlaseno a podpořeno, s tím, že TSK na tom bude pracovat dále. Jenže TSK nezačalo a teď už je konec listopadu, takže už je pozdě, klimatické podmínky to nedovolí,“ říká Scheinherr.

Ozvat se v této věci při jednání zastupitelstva chce znovu ve čtvrtek. „Dám na zastupitelstvu jako podnět, aby se TSK během zimy dohodlo s městskými částmi, které přechody jsou nejkritičtější, a opravdu je realizovalo během příštího léta,“ dodal. Jako vhodnou variantu neklouzavého povrchu z vlastní zkušenosti vyzdvihuje materiál u jednoho z pražských Globusů.