Z chladírny vzniklo místo setkávání, první z hal Pražské tržnice je opravená

Roky zanedbaný areál tržnice v Holešovicích má kompletní obnovu ještě daleko před sebou, první ze zdejších historických hal se už ale rekonstrukce dočkala.

Po více než rok trvající obnově se tento týden poprvé oficiálně otevřely brány objektu H40. V provozu má být naplno od září.

„Celková investice byla 55 milionů korun. Kromě samotných oprav cena zahrnuje mimo jiné i vybavení moderními technologiemi,“ vysvětluje Samuel Kašpar, ředitel neziskové organizace OSE Czech Republic, která bude prostor H40 provozovat. Projekt byl z velké části financován z fondů z Evropské unie.

Hala má nově hned několik částí. Komunitní centrum vzniká v prvním poschodí. Například je zde k dispozici nejen pro rodiny s dětmi pohybová a výtvarná dílna včetně keramického ateliéru. „Chystali jsme zde také pořádat programy pro seniory. Ale kvůli koronaviru jsme je odložili a uvidíme, jestli se uskuteční už příští rok,“ popisuje nečekané komplikace Kašpar.

Ve druhém patře má zázemí podnikatelský inkubátor Art&Digital Lab, který se zaměřuje na podporu podnikání, inovace a odborné vzdělávání především pro společnosti zabývající se digitálními technologiemi a uměním. Nabízí vybavené laboratoře i třeba sdílené kancelářské prostory.

Spor s bývalým správcem Dlouholetým správcem městského areálu Pražské tržnice bývala společnost Delta Center. Magistrát jí dal v roce 2012 výpověď a požadoval vyklidit prostory i doplatit dlužné nájemné. Firma to ovšem odmítla a začaly dlouhé soudní pře. Soud definitivně rozhodl ve prospěch Prahy až loni v listopadu. Dluh ve výši 246 milionů korun však firma dodnes nedoplatila.

„Kreativní průmysly mají obrovský potenciál. Věříme, že spolupráce odborníků z různých oborů mají smysl. Společné projekty kreativců a digitálních experimentátorů vytvářejí neomezené možnosti. Jejich přístupy se kupodivu vzájemně skvěle doplňují,“ myslí si manažerka tohoto projektu Jitka Hvězdová.

V podkroví jsou kanceláře, kde sídlí partnerské společnosti, jako je například Kokoza, která se zabývá kompostováním ve městě, nebo Přenosy do kin, které se mají na chodu prostoru H40 také podílet. Naopak úplně dole v přízemí má podle Kašpara ještě během příštího půlroku vzniknout kavárna a místo pro prezentaci zdejších projektů.

Hala číslo 40 je součástí komplexu památkově chráněných budov Pražské tržnice. V roce 1923 byla postavena jako chladírna masa pro pražská jatka. Alespoň částečnou rekonstrukcí prošla industriální budova až v polovině 90. let, kdy několik let sloužila jako prodejna nábytku. Další roky byla bez využití.

Na řadě je bývalá burza

Opravený objekt je už zároveň také zařazen do nové koncepce, která definuje budoucí podobu a využití jednotlivých budov a prostranství v areálu. Tržnice se má totiž během příštích patnácti let kompletně proměnit a základem by zde měla být kombinace nabídky z oblastí, jako je gastronomie, maloobchod, kultura, služby i právě komunitní aktivity.



Po hale H40 by další na řadě měla být nedaleká bývalá burza, jejíž obnova už ale má být plně v režii hlavního města. „Aktuálně čekáme jen na stavební povolení a ještě letos bychom chtěli vyhlásit veřejnou zakázku na stavební firmu,“ říká náměstek primátora Prahy pro finance Pavel Vyhnánek (Praha sobě) a dodává, že stavební práce by měly začít v příštím roce.

Vůbec nejnákladnějším projektem za stovky milionů korun by ale měla být obnova inženýrských sítí v celém areálu. Ty jsou nyní v dezolátním stavu, což zatím brání zahájení komplexních úprav v tržnici. Město by mělo začátkem příštího roku vybrat firmu, která provede podrobné projekční práce. A Vyhnánek počítá s tím, že sítě se budou následně po etapách vyměňovat během dalších několika let.

Součástí tohoto záměru by navíc měla být i instalace moderního systému, který umožní nabírat vodu z nedaleké Vltavy. Novinka má umožnit nejen zalévání zeleně, ale také ochlazování celého areálu v letních měsících.

Mezitím Praha plánuje i menší investice na dalších místech v tržnici. Příští rok se má oprav dočkat také hala číslo 35, která se nachází poblíž tramvajových zastávek. Nově by zde mohly fungovat menší obchody, restaurace či občerstvení.

Mimo postupnou rekonstrukci dalších budov je ale v plánu i vznik nových vstupů do areálu, výstavba vyhlídkové věže v místě bývalého komína nebo výsadba desítek stromů.