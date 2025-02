„Bydlíte na Žižkově? To se na to podíváme.“ Ředitelé ověřují bydliště žáků

Spádová turistika v metropoli bují natolik, že kvůli přespolním se do školy nedostávají děti z blízkého okolí. Po Praze 6 se nyní odhodlala situaci řešit také Praha 3. Její radnice včera schválila metodiku k ověřování trvalého pobytu při zápisech do základních škol. Oporu pro svůj krok spatřuje ve školském zákoně.

„Podle školského zákona je trvalé bydliště zásadním kritériem při přijímacím řízení. Zákon ale už nespecifikuje, jak se postavit k trendu spádové turistiky, takže vznikají problémy, se kterými se tu potýkáme již čtvrtým rokem,“ popsal starosta třetí městské části Michal Vronský (TOP 09). Ředitelé škol tak nyní dostanou návod, jak ověřovat trvalý pobyt při zápisech tak, aby dostaly přednost skutečně spádové děti.

Rodiče musejí mít důkaz

Před zápisy radnice zaktualizuje demografickou studii, z níž zjistí přesný počet budoucích prvňáků, a poté se zaměří na dvě hlediska. „Jestli dítě nemá trvalý pobyt jinde než jeho rodiče a zda doba trvalého pobytu není kratší než tři měsíce. Pokud vznikne pochybnost o účelovém přihlášení, škola písemně požádá rodiče o objasnění situace,“ přiblížil metodiku místostarosta Prahy 3 Filip Málek (Praha 3 sobě).

V případě, že rodiče budou muset doložit svůj teprve krátký pobyt v místě, poslouží jim k tomu nájemní či kupní smlouva. „Prostě doklad, že opravdu k přihlášení došlo. Když to doloží, jejich potomek se bere jako spádový,“ řekl Málek. Pokud ovšem rodiče důkaz nedodají, dítě nebude přijato, a to na základě odstavce 7 paragrafu 36 školského zákona, který se týká spádovosti.

Podle Málka nová metodika také řeší, zda má dítě shodné bydliště aspoň s jedním z rodičů, protože dítě samo bydlet nemůže. I takové případy ve školách registrují. Dosud se s tím ale nedalo nic dělat. Při vyšším poštu spádových uchazečů potom rozhodoval o přijetí los.

V Praze 6, která bude metodiku ověřování trvalých pobytů aplikovat při zápisech letos potřetí, mají prý výborné výsledky. Loni poprvé umístili všechny spádové děti bez nutnosti losování. Narazili ale na odpor magistrátu.

Postup podle zákona

Již v prvním roce, když radnice Prahy 6 začala nový postup aplikovat, se rodiče nepřijatého účelově přihlášeného dítěte obrátili na magistrát a ten jim vyhověl. Žáka škola musela přijmout. Školy by si totiž podle magistrátu neměly přidávat žádná kritéria do zápisu navíc.

Přihlášky ke studiu na ZŠ ● K přihlášce budoucího žáka rodiče doloží jeho trvalý pobyt. ● Škola si nově do termínu zápisu ověří, zda doba přihlášení k trvalému pobytu v místě není kratší než tři měsíce a jestli je zde spolu s dítětem hlášený aspoň jeden rodič. ● V případě pochybností o účelově zřízeném trvalém pobytu škola písemně vyzve rodiče k objasnění. ● Rodiče mají možnost prokázat se nájemní či kupní smlouvou. ● Když ji doloží, je dítě považováno za spádové, v opačném případě není přijato přednostně. Zdroj: MČ Praha 3

Podle místostarostky šesté městské části Mariany Čapkové (Praha 6 sobě) hlavní město argumentovalo tím, že jakákoliv další kritéria jsou diskriminační a není možné na jejich základě selektovat děti. „My ale nepřidáváme nic navíc, jen trváme na ověření už stávajících kritérií, tedy trvalého bydliště v naší městské části. Chceme, aby tu žák s trvalým pobytem zároveň i žil, což ale neříká dikce zákona,“ připouští Čapková.

Podle její zkušenosti z „šestkových“ škol uplatňování metodiky pomáhá eliminovat podvádění ze strany rodičů. S textem metodiky radil Praze 6 Jan Brož z advokátní kanceláře KVB, který je přesvědčený, že doporučení ředitelům škol je legální.

„Spor je o tom, jestli ověřovat realitu. Podle magistrátu se má školský zákon vykládat ryze formálně, rozhodné je, co je v občanském průkazu, a je jedno, zda tam dítě bydlí, nebo je to jen turista a bydlí například samo bez dospělého, což je nestandardní. Při zápisech se tím zaobíráme a máme za to, že je to možný přístup k výkladu školského zákona,“ vysvětlil Brož.

Podle mluvčího magistrátu Víta Hofmana školský zákon neříká nic o tom, že se má nějakým způsobem dokládat skutečný trvalý pobyt dítěte. „Obec je povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území,“ ocitoval Hofman ze školského zákona. Dodal, že hlavní město tak v případě odvolání rodičů postupovalo přesně podle zákona.