Otevřelo nové nádraží na Zahradním Městě, umožní pohodlný přestup na MHD

„Díky krátkému intervalu vlaků nabídne železnice v kombinaci s návaznou MHD nejrychlejší spojení oblasti s centrem Prahy. Vlakem se odtud dostanete na Hlavní nádraží za pouhých 12 minut,“ uvedl k otevření nádraží náměstek primátora a radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Už v minulém týdnu byla pod Jižní spojkou uvedena do provozu tramvajová smyčka Zahradní Město, kde bylo původně parkoviště. Tím byla prodloužena trasa tramvajím číslo 22 z původního obratiště Radošovická. Do něj bude zajíždět stejně jako do Radošovické zhruba polovina spojů, ta druhá dojede až do Hostivaře.



Náhradou za ztracená parkovací místa by v budoucnu mělo být vedle smyčky postavené nové záchytné parkoviště s 58 místy.

Dále zde od dnešního dne bude na zastávce Nádraží Zahradní Město zastavovat tramvajová linka 26 a autobusové linky 101, 138, 175, 177,195, které budou Zahradní Město spojovat mimo jiné se Spořilovem, Malešicemi a Vinohrady. Nová stanice je v místě křížení s rozšířenou Průběžnou ulicí. Tvoří ji dvě ostrovní a jedno vnější nástupiště, ke kterým vedou schody a výtahy.

„Například na spořilovské sídliště se odtud dostanou cestující za pouhých 9 minut, na Opatov na Jižním Městě za 19 minut, na Jarov za 16 minut či na Prosek za 29 minut,“ doplnil ředitel ROPID Petr Tomčík.

Kudy vede podchod pod hlavním nádražím.

Výstavba nového nádraží je součástí modernizace trati mezi Hostivaří a hlavním nádražím, v rámci které byla loni otevřena stanice Praha Eden. Dále byla kompletně zrekonstruována stanice Praha-Vršovice, která byla rozšířena o čtvrté nástupiště a také podchod směrem k Nuslím.

Správa železnic dnes také otevřela prodloužený severní podchod na hlavním nádraží na Žižkov, který ústí do Seifertovy ulice. Podchod je bezbariérový.

