Opilec s dítětem v autě zběsile ujížděl policistům v Praze, silnice mu byla úzká

„Řidič na výzvu nereagoval, začal ujíždět a svou bezohlednou jízdou ohrožoval ostatní účastníky provozu,“ popsala mluvčí pražské policie Kristýna Zelinková. Při úprku narazil nejprve do dopravního značení u Zlíchovského tunelu, ale pokračoval dál.

V polovině tunelu narazil pravým bokem do stěny, což jeho auto vymrštilo do jiného projíždějícího vozidla. Ani tato kolize ho nezastavila. S poničeným vozem a proraženými pneumatikami se snažil pokračovat v jízdě, ale při výjezdu z tunelu narazil do betonových svodidel.

Policisté řidiče na místě zadrželi. „Uvnitř vozu našli čtyřleté dítě, které naštěstí neutrpělo viditelná zranění,“ uvedla Zelinková. Dechová zkouška u sedmadvacetiletého cizince ukázala přes dvě promile alkoholu v dechu.

Případ nyní prověřují kriminalisté. Muž je podezřelý z trestného činu obecného ohrožení, za což mu hrozí až osmiletý trest odnětí svobody.