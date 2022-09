Praha 2, 4 a 10 je bez proudu. Stojí tramvaje, hasiči vyprošťují lidi

„Je to u nás, je to na naší soustavě, zjišťujeme, co se stalo, je to rozvodna Jih,“ řekl mluvčí PRE Karel Hanzelka. Výpadek se týká především Prahy 2, 4 a 10.

„Pokud by byl nějaký větší problém, je samozřejmě možné proud přepojit, aby laicky řečeno tekl z jiných směrů, protože do Prahy teče proud z několika různých směrů,“ dodal Hanzelka. Větší závadu je tak podle něj možné vyřešit poměrně rychle.

Hasiči vzhledem k situaci evidují případy lidí uvízlých ve výtahu.

Hasiči Praha @HasiciPraha V důsledku výpadku elektrické energie v oblasti Prahy 2, Prahy 4 a Prahy 10 evidujeme zvýšený počet požadavků na vyproštění osob uvízlých ve výtahu. oblíbit odpovědět

Zdravotnická záchranná služba ujistila své pacienty na twitteru, že situaci mají pod kontrolou díky záložním zdrojům energie a každému, kdo bude potřebovat, se pomoci dostane. Podle ZZS by také neměl být problém se dovolat na linku 155.

Pražský dopravní podnik informoval na svém twitteru o tom, že havárie omezila provoz tramvají. „Výpadek napájení omezil také provoz tramvají linek 4, 6, 7, 11, 14, 18, 19, 22 a 26. Omezení se týká prakticky celé oblasti od Nuslí až do Strašnic.“

Provoz většiny tramvají se podařilo do půlhodiny obnovit, informoval dopravní podnik na svých webových stránkách.

V tomto roce se nejedná o první případ výpadku elektřiny v Praze. Začátkem června ochromil město masivní výpadek proudu. Jednalo se zejména o centrální čtvrtě Prahy, kde před devátou hodinou vypadly dodávky elektřiny. Příčinou byla závada rozvodny na Chodově. Zastavily se tramvaje v centru města, na celém pravém břehu Vltavy a na chvíli i celá linka metra C. Kolem půl desáté se začaly dodávky obnovovat, do půl jedenácté se je podařilo stabilizovat.

Blackouty i v letech 2013 a 2017

Podobné výpadky postihly Prahu i v nedávné minulosti. V roce 2013 vybuchla mezi Kunraticemi a Šeberovem rozvodna elektřiny a vypukl v ní požár. Tehdy byla bez elektřiny téměř polovina hlavního města.

Další výpadek proudu postihl Prahu v únoru 2017, tehdy byl, stejně jako dnes, problém v rozvodně na Chodově. Ta je v provozu od roku 1997. Před třemi lety ji nechala společnost ČEPS za zhruba 300 milionů korun zrekonstruovat a rozšířit její kapacitu.

Hlavní město je v běžném provozu napájeno třemi vstupními rozvodnami, a to v Řeporyjích, na Chodově a v Malešicích. Čtvrtá rozvodna má do budoucna vzniknout v pražských Čimicích. Podle dřívějších informací společnosti ČEPS by měla stát v roce 2025.