Oáza v srdci Vinohrad: Nové centrum Hydropolis přiblíží vodu všemi smysly

Návštěvníci se budou moci formou her seznámit s cestou vody ze zdroje přes úpravny až do vodovodních kohoutků. Proměnou projde úplně celý areál. Expozice vzniknou v sedmipatrové vodárenské věži i v podzemí.

„Součástí záměru je rekonstrukce dvou podzemních vodojemů. Jeden z nich znovu zprovozníme a zapojíme ho do komplexního systému zásobování vodou,“ říká radní pro infrastrukturu Michal Hroza (TOP 09).

V tom druhém vznikne unikátní expozice, která návštěvníkům popíše, jakou cestu voda urazí a čím vším musí projít, než lidem doma vyteče z kohoutku. Na začátku tak bude malé jezírko s různými vodními rostlinami, které bude představovat zdroj vody.

Následovat budou ukázky nejmodernějších technologií sloužících k úpravě pitné vody. Lidé zde také naleznou třeba funkční model úpravny. V poslední části bude možné si hravým způsobem vyzkoušet řízení distribuce vody po městě.

Poučení i výhled

Přeměna vodojemu bude jednou z nejnáročnějších částí, která stavebníky čeká. Na to poukázal Karel Volf, generální ředitel společnosti Metrostav DIZ, která projekt realizuje.

„Do vodojemu se bude muset vybetonovat obrovská vana, v níž bude metr a půl vody. To bude velmi náročné, protože do těchto prostorů je komplikovaný vstup malým otvorem. Nemůže tam ani zajíždět těžká technika, a bude to tedy znamenat spoustu ruční práce,“ vysvětluje Volf.

Statika vodárny je podle něj i přes zanedbanou údržbu v dobrém stavu. Na celou rekonstrukci budou dohlížet také památkáři, protože budova je od 90. let minulého století chráněná.

Další část expozice vznikne ve vodárenské věži. Tou bude voda metaforicky stoupat z hlubin až k nebesům. V horních patrech tak návštěvníci budou procházet „s hlavou v oblacích“. Prostor schodiště bude protínat obří válec vody a na samém vrcholu novorenesanční věže z roku 1882 bude vyhlídka. Ta nabídne panoramatický výhled na hlavní město.

Veřejný prostor

Kromě vzdělávání bude centrum sloužit také k odpočinku a případnému osvěžení v horkých letních dnech. V sousedství věže totiž vznikne například biotopové jezírko, mokřad, několik fontán, mlžítek, gejzírů a různých vodních herních prvků. Areál by tak měl přispět i ke zlepšení klimatu v nejbližším okolí.

Centrum bude i místem odpočinku a setkávání. Vznikne zde konferenční sál a kavárna.

V západním křídle provozní budovy bude kavárna se zahrádkou, ve východním dělníci vybudují sál pro 220 návštěvníků. „Vznikne zcela nové veřejné prostranství, což je v centru Prahy opravdová vzácnost. Navíc bude areál přímo navazovat na sady Bratří Čapků,“ uzavírá Hroza.