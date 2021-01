Budoucností dopravy v Praze jsou vlaky, „Masaryčku“ čeká modernizace

Jedna z těch nejdůležitějších dopravních staveb, kterou je železniční trať z Masarykova nádraží na letiště a dále na Kladno, se letos výrazně přiblíží k realizaci. Správa železnic (SŽ), která je investorem celého železničního spojení na letiště, bude v následujících týdnech podávat žádost o územní rozhodnutí pro několik úseků tratě.

Letos chce Správa železnic také vysoutěžit firmu, která postaví úsek z Bubnů na Výstaviště.



„Železniční spojení na Letiště Václava Havla a do Kladna je jeden z nejdůležitějších projektů Správy železnic, do kterého jsme připraveni investovat celkem 43 miliard korun,“ říká Jakub Bazgier, náměstek ředitele Stavební správy západ, spadající pod Správu železnic.

Nové železniční spojení má přinést komfort cestujícím, lepší propojení veřejné dopravy i zvýšení bezpečnosti. Díky zahloubení části trati zmizí některé železniční přejezdy.

Na řadě je „Masaryčka“

První část projektu dokončila Správa železnic (SŽ) už v loňském roce, kdy se spustil provoz na zrekonstruovaném Negrelliho viaduktu. Mezi lety 2022 až 2026 plánují správci železnic kompletně zmodernizovat Masarykovo nádraží. Na něm se rozšíří počet kolejí ze sedmi na devět, vznikne nový bezbariérový vestibul a také zastřešení nádraží. To zajistí pěší propojení ulic Na Florenci, Hybernská a Opletalova s přístupy na jednotlivá nástupiště.

„Do února získáme pro modernizaci nádraží územní rozhodnutí a už pracujeme na dokumentaci pro stavební povolení,“ dodává Bazgier. V roce 2022 se začne stavět také úsek z Bubnů na Výstaviště, kde vznikne nová zastávka. Dodavatele stavby chce Správa železnic najít letos.

O územní rozhodnutí pro úsek mezi Výstavištěm a Dejvicemi bude SŽ žádat letos v dubnu. V Dejvicích by měla vzniknout hloubená železniční stanice, která bude dopravním uzlem propojujícím tramvaje, železnici a metro ve stanici Hradčanská. Úsek se začne stavět v roce 2025.

Nejsložitější fází projektu bude budování tunelu pod Střešovicemi v úseku Dejvice – Veleslavín – Ruzyně. Už na konci loňského roku zástupci města i SŽ definitivně rozhodli o tom, že se má stavět jižní varianta trasy železnice. Ta počítá s vedením vlaků z Veleslavína tunelem pod střešovickým masivem až do Dejvic, tedy jižně od stávající železniční trati.

Pražané se podle Správy železnic po kompletně zmodernizované železnici na Letiště Václava Havla budou moci svézt zhruba v roce 2028. Pro následující roky město chystá také další významné dopravní stavby, které mají zlepšit podmínky pro cestující.

Nové trasy pro metro i tramvaje

Zásadní pro rozvoj MHD bude trasa metra D. Hlavní město spolu s dopravním podnikem (DPP) chtějí letos získat stavební povolení na stavbu metra z Pankráce do Písnice. V létě skončí geologický průzkum, ale samotná stavba by mohla začít už letos na jaře. První úsek metra by podle DPP mohl být zprovozněn v druhé polovině roku 2028.



Praha bude stavět také nové úseky tramvajových tratí. „V cílové rovince je prodloužení tratě z Barrandova na jihozápad. Klíčovou stavbou pro město bude nová tramvajová trať na Václavském náměstí. Důležité bude také prodloužení tramvají na Dědinu,“ shrnuje plány města specialista koncepce dopravy Institutu plánování a rozvoje Lukáš Tittl.

Vybudování podzemních vlaků

Revoluci ve veřejné dopravě může přinést plán na vybudování takzvaného metra S, tedy vlaků, které mají v budoucnu brázdit podzemí Prahy a propojovat jednotlivé pražské železnice a také metropoli se Středočeským krajem. „Díky novým tunelům vznikne moderní a rychlý dopravní systém,“ popisuje za IPR Tittl.



Podle náměstka pro oblast dopravy Adama Scheinherra už Praha průběžně při investicích s budoucími vlakovými tunely počítá. „Město připravuje územně plánovací dokumentaci a projekty jako terminál Smíchov, stanice metra D na náměstí Bratří Synků i nový bezbariérový vstup stanice metra Karlovo náměstí se projektovaly tak, aby nepřekážely budoucím stanicím a tunelům metra S,“ uvedl již dříve Scheinherr.

Vzhledem k náročnosti celého plánu podzemních vlaků se však se zahájením stavby nedá počítat dříve než za deset let. Výstavba metra S má být totiž úzce spojena s výstavbou rychlodrah, přičemž tu první ve směru na Drážďany chce stát začít stavět teprve kolem roku 2030.

Správa železnic už ve výběrovém řízení začala hledat také zpracovatele studie proveditelnosti. Ta by měla být hotová na konci roku 2022 a přinese detailní informace o tom, jak by mohla železnice pod Prahou vypadat.