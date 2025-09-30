U Národního divadla se srazily dvě tramvaje. Provoz v centru stojí

K dopravní nehodě dvou tramvají došlo v úterý podvečer u Národního divadla v Praze. Podle informací z místa tramvaj číslo 9 vjela do nesprávného směru a narazila do jiného vozu. Obě tramvaje po střetu vykolejily.
Na místě zasahují hasiči, policisté i pracovníci dopravního podniku, kteří odklízejí následky srážky a zajišťují vyproštění souprav zpět na koleje.
„Na místo jsme vyslali záchranářskou jednotku, která ošetřila jednu zraněnou osobu, jež je mimo ohrožení života,“ řekla pro iDNES.cz mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová.
„Kvůli nehodě je přerušen provoz tramvají v centru města. Linky číslo 2, 9, 18, 22 a 23 jsou vedeny odklonem, cestující musí počítat se zpožděními a nutností využít náhradní trasu,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková. Dopravní podnik předpokládá, že provoz bude plně obnoven zhruba kolem 21. hodiny.
