O Strom roku zabojuje dub ze Stochova. Zaujal původem i vzrůstem

Píše se rok 903 a kněžna Ludmila z radosti a k poctě narození prvorozeného vnuka jménem Václav vysazuje mladý doubek. Stromek pak pravidelně chodí zalévat chůvy vodou, v níž přemyslovského potomka koupaly. Tak hovoří pověst o vzrostlém dubu ve Stochově na Kladensku. I kvůli bájnému původu si získal pojmenování Svatováclavský dub.

Vítěze čeká péče odborníků

Košatý velikán zaujal svým původem a vzrůstem natolik, že se dostal mezi 12 vybraných adeptů na vítěze 20. ročníku ankety Strom roku. „Postoupila dvanáctka kandidátů ze sedmi krajů. Porota letos vybírala z rekordních sedmasedmdesáti návrhů,“ upozornil za pořadatele mluvčí soutěže David Kopecký.

Na začátku ale stál spolek spjatý s letošním velkým výročím kněžny Ludmily. Právě z iniciativy jeho členů se strom dostal do aktuálního klání. „Náš projekt připomíná 1 100 let od smrti svaté Ludmily. Naším posláním je propojovat místa úcty k této světici. Když jsem narazila na soutěž Strom roku, vzpomněla jsem si na Svatováclavský dub, který je s Ludmilou spjatý. Proto jsem chtěla místo, kde roste, zviditelnit,“ líčí, proč nominovala právě stochovský dub, ředitelka spolku Svatá Ludmila 1 100 let Miroslava Janičatová.



„Přála bych mu do dalších let hodně zeleného listí, aby byl zdravý a byl tady ještě dlouho,“ dodává ředitelka spolku.

Hlasování začne 21. června a výsledky porota vyhlásí 22. září v Brně. Vítěz se dočká arboristického ošetření. Navíc stejně jako předchozí vítězové bude reprezentovat Českou republiku v mezinárodním kole ankety Evropský strom roku.

Ještě než se navrhovatelé a ostatní veřejnost dozvědí, zda středočeský kandidát uspěl, putuje do kraje jedno speciální ocenění. Titul Strom hrdina si totiž vysloužil 400 let starý památný zelenáč ze zámeckého parku ve Vlašimi, jemuž se přezdívá dub Děda Vševěda.

Strom roku 2021 Ve finále je 12 stromů z celého Česka, vítěz 22. září získá odborné ošetření a účast v mezinárodní soutěži o Evropský strom roku. Svatováclavskému dubu bude konkurovat Zpívající lípa z Telecí na Pardubicku, Dubisko valašisko z Kozlovic na Moravě a dalších 9 zelenáčů ze 6 krajů republiky. Online hlasování se otevře v pondělí 21. června a skončí 12. září. Více info na www.stromroku.cz.



Přesluhující Vševěd ze zámku

V žádném z předchozích staletí nebyl vlašimský dub tak ohrožený jako v tom minulém. „Kvůli své otevřené jizvě mu už v roce 1956 hrozilo pokácení. Jeho slabost se však časem stala předností a oblíbily si jej nejen děti, ale i lidé napříč všemi generacemi. V roce 2008 po zásahu bleskem přišel o košatou korunu. I přes všechny rány osudu však dělá návštěvníkům parku radost dál,“ vypočítávají pořadatelé Stromu roku milníky, které z Vševěda udělaly hrdinu mezi stromy.

Stejným titulem se v Česku nově může pyšnit ještě javor ze Starého Města v Praze, vznešená lípa z Ostravy a takzvaná Kedroňova metasekvoj z Bohumína. „Cílem Stromu roku je nejen upozornit na staré a významné stromy, ale také na ty, jež ohrožuje lidská činnost či zdravotní stav. Tyto stromy potřebují nejen péči, ale i pozornost,“ říká koordinátorka ankety Silvie Zeinerová Sanža z Nadace Partnerství.

Pro nové aleje tiká časomíra

Už jen necelých pět dnů mají zájemci o letošní výsadbu Alejí svobody, aby se přihlásili o podporu.

Poprvé se o grant mohla vedení měst a obcí ucházet v roce 2018 u příležitosti 100. výročí založení republiky. „Výzva se týká všech obcí, které dokážou poskytnout vhodný pozemek pro výsadbu aleje o zhruba sto stromech a také stromům zajistit následnou péči. A hlavně mají elán zapojit místní komunitu,“ představuje možnost získat peníze na nové stromořadí vedoucí iniciativy Sázíme budoucnost Barbora Chmelová. Se zaléváním totiž mohou pomáhat například místní hasiči.

Získat lze až desítky tisíc korun a především přirozený trumf k boji proti nežádoucím klimatickým změnám. „Mnoho starostů a starostek se snaží zmírnit letní přehřívání ulic a řešit rovněž i problém eroze či omezené schopnosti půdy zachytit a zadržet ubývající vodu. Výsadba i údržba stromů je jednoduchý nástroj, jak se na změny klimatu připravit,“ podotýká Chmelová.

V kraji Alej svobody vysadili před dvěma lety poblíž Vestce v okrese Praha-západ. Kilometrové stromořadí má připomínat výročí sametové revoluce 1989. Na alej se složili místní, firmy a další drobní dárci. Na nové stromky se podařilo vybrat čtvrt milionu korun.