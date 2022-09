Nábor zaměstnanců brzdí víza. Startupy tepou spolupráci s veřejnou sférou

„Startupy zpravidla nemají motivaci se státem či městem spolupracovat, pokud na tom vyloženě nestojí jejich byznys model. Důvodem je skutečnost, že řízení trvá dlouho, pak se může změnit zástupce na straně státu a proces musí začít od začátku. Mimo to se stát více orientuje na ověřené dodavatele a ke startupům se často staví zády,“ sdělil MF DNES Josef Zeman, analytik z pražského softwarového studia DX Heroes. Problémem je podle něj nedostatek vývojářů, ale i obchodníků, kteří dokážou produkty a inovace státu prodat.

Hlavní výtkou Pražského inovačního institutu proti městské samosprávě je jednoznačně „tuhost“ v jejím jednání se startupovou scénou. „Podnikatelé kritizovali administraci a distribuci dotací ze strany města,“ informuje analytik inovačního institutu Alexandr Kuchynka, který se na mapování startupové scény v metropoli podílel.

Jako příklad uvádí program Pražský voucher zděděný z předchozího volebního období, na který někteří nedosáhli či se k němu museli dostat skrze byrokratické překážky. Ty nové, takzvané „asistenční vouchery“, jsou již startupisty přijímány kladně.

Brexit nepomohl

Pandemie covidu–19 měla podle dotazování analytiků negativní dopad u necelé poloviny případů, na čtvrtinu startupů měla pandemie naopak pozitivní ekonomický vliv. U zbývajících 31 procent byl dopad neutrální či obtížně ohodnotitelný.

„Praha je e–commerce velmoc, i proto v době pandemie mnoho startupů rychle vyrostlo,“ míní analytik Pražského inovačního institutu Peter Deďo. Startupy dále uvádějí dva nejpalčivější problémy: nedostatek kvalifikovaných lidských zdrojů, zejména z oblastí IT, umělé inteligence a datové analytiky, a získání nových zákazníků. „Tomu nepomohl ani odchod Velké Británie z EU,“ sděluje Deďo.

V Česku podle lidí ze startupové scény vzniká množství dobrých nápadů. Jejich nositelé však v raných fázích potřebují pomoct, aby na nápadech mohli postavit profitabilní byznys. „Pro investory by byla nejlepší nějaká forma podpory v oblasti daní. Například v Řecku si takzvaní andělští investoři mohou ze svých daní odečíst polovinu investice do startupu. Přímé finanční zapojení státu dává smysl třeba u startupů, které se zabývají obrannými systémy,“ uvádí zkušenost ze zahraničí Petr Šíma, spoluzakladatel investiční skupiny Depo Ventures, která se zaměřuje na podporu startupů.

Startupy se dle Šímy i výsledků pražského mapování dlouhodobě potýkají s obrovskou byrokratickou zátěží, uvítaly by větší flexibilitu na pracovním trhu. To vyžaduje lepší podmínky pro nábor nových lidí, včetně cizinců. V ČR například neexistují startupová víza, nalákat do firmy někoho ze zemí mimo EU je skoro nemožné.

Povolování trvá měsíce

„Praha sama o sobě přitahuje nadějné talenty z mnoha zemí, o které mají startupy velký zájem. Jenže vyřízení všech povolení se vleče dlouhé měsíce a talentovaní zájemci často nakonec dají přednost zemi, kde je to otázkou několika týdnů. Třeba pobaltským zemím,“ dodává Šíma.

Další zásadní oblastí je motivační program ESOP, tedy zaměstnanecké akcie a jejich zdanění. Ne každý startup ho totiž nabízí. „Zaměstnanci ve startupu by se spokojili na začátku s nižšími výdělky, kdyby věděli, že v případě úspěchu si v budoucnu přijdou na slušné peníze,“ míní Šíma. Podle něj je tato forma motivace pro mnoho zaměstnanců důležitá. Že se Praha v poslední době snaží v tomto ohledu něco dělat, lze ilustrovat například na podpoře ve výši 6 milionů korun, která umožní přístup středních a vysokých škol na podzimní technologické akce.

„Chceme tím povzbudit podnikavost i u studentů, a tím jim dát konkurenční výhodu v současném ekonomickém, sociálním a kulturním prostředí determinovaném inovacemi,“ řekl radní pro vědu a podporu podnikání Vít Šimral.