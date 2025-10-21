Pro amerického architekta s polskými kořeny to bude v České republice premiéra.
„Patří k nejzajímavějším a nejambicióznějším dílům, která jsem navrhl. Nejde jen o tvarování budov, ale také o vytváření prostředí, které ztělesňuje otevřenost, společenství a budoucnost. Jde o vize, jež mou práci provázejí od samého počátku,“ popsal plány Libeskind.
Zaujalo ho umístění stavební plochy, která se nachází vedle metra, poblíž cyklostezky, zároveň leží v blízkosti historického centra, ale je obklopena zelení. Mimořádný rozměr jí navíc dává Vltava. Jedna z věží souboru Sekyra Flowers vznikne právě u cyklostezky. Vytváří tím symbolický vstup do lokality.
Každá ze čtyř věží, které Libeskindovo studio plánuje, se dělí na tři části. Z budov „pokvetou“ třpytivé útvary, které působí zároveň organicky i geometricky. Dále věže budou mít zelené střechy ozdobené obloženými kovovými dlaždicemi, které dokážou zachytit a odrážet světlo. To podle autora vyvolá dojem rozkvetlých květů.
Na půdorysu kříže
Významné je také umístění věží v rámci Rohan City, lokality, která se po dokončení stane domovem pro 30 tisíc lidí.
„Stane se spádovou oblastí, která doposud nemá přirozené centrum. Rozhodli jsme se proto původně zamýšlenou pěší zónu ve tvaru kříže povýšit na náměstí. Právě v geometrickém středu území vznikne unikátní veřejný prostor,“ popsal záměr Leoš Anderle, výkonný ředitel společnosti Sekyra Group.
Ulice a parky v těchto místech ponesou jména po světově proslulých filozofech. To by se mělo odrazit také v duchu projektované filozofické čtvrti. „Sekyra Flowers s respektem k okolnímu urbanismu vytyčí, vymezí a oživí nově vzniklé náměstí jako místo občanského a komunitního života,“ vysvětlil Luděk Sekyra. Soubor domů nabídne bydlení, administrativní, vzdělávací i obchodní prostory a zeleň.
Veřejný prostor výhledově může doplnit Národní centrum čtenářské kultury s knihovnou. To by dle předběžného plánu mohlo být umístěno v Libeskindově projektu.
Lokalita velkých změn
Dle odhadů by měla být všechna povolení na výstavbu etapy zahrnující nové náměstí s věžemi Sekyra Flowers vyřízena asi do dvou let. Náklady na tuto fázi projektu výstavby čtvrti dosáhnou 15 miliard korun. Zbývající domy, které představují součást centrální etapy, tvoří soubor čtyř bloků. I na nich se podílí význační architekti.
Tato centrální část projektu je situovaná mezi chystanými ulicemi Husserlova, Derridova a Carnapova. Ze severu blok ohraničuje cyklostezka a v příštích letech park Maniny. V bloku, který bude dále rozčleněn do jednotlivých domů, vznikne zhruba 350 nadstandardních bytů o dispozicích od 1+kk po 4+kk. Developer v rámci retribucí význačně přispívá i na veřejné projekty, především na novou základní školu Maniny pro 900 dětí.
„Z Prahy 8 se stává pulzující část města, kde se nebudou opakovat urbanistické chyby minulosti. Já sám v tuto chvíli zasedám ve dvou komisích, které vybírají návrhy na budoucí podobu Florence a bývalého areálu Čechie,“ řekl Petr Hlaváček (STAN), náměstek primátora pro územní rozvoj. Tuto oblast někdejších skladů, přístavu, továren, železniční trati a vleček mění také další projekty.
Budovy podle Daniela Libeskinda lze najít třeba v Berlíně. Zde vyprojektoval Židovské muzeum. V Singapuru vytvořil rezidenční komplex Keppel Bay. Z jeho ateliéru pochází i koncepce území Ground Zero na Manhattanu v místě zničených Dvojčat – Světového obchodního centra v New Yorku.