Udeřil mě do čelisti a krku, vypověděl u soudu s tramvajákem ukrajinský cestující

Muž vypověděl, že se svou manželkou vezli vnuka tramvají ze školky k jeho rodičům a že v Čechách žijí od roku 2022. „Za dobu, než tramvaj dojela ze zastávky Bohemians na Nádraží Vršovice, si vnuk stoupl. Dovolil jsem mu to, protože moje manželka, jak odcházel z mateřské školky, mu vyčistila boty. Pokud by měl boty špinavé, tak bych mu to nedovolil,“ uvedl muž. Potom dodal, že dítě v botách ze školky ani nešlo, protože ho s manželkou vezli v kočárku.
„Vnuk dvakrát udeřil do prosklení u řidiče. Řekl jsem mu, že tak to není možno dělat, a proto jsem ho vzal k sobě a dal jsem si ho na klín. V tu chvíli se tramvaj zastavila na zastávce Nádraží Vršovice,“ popsal muž. Popřel, že by trojice dělala v tramvaji výrazný hluk.
Řidič Bejvl následně podle svých slov vystoupil ze své kabiny a začal s párem situaci řešit, protože dítě dělalo hluk a stálo v botách na sedadle. Muž vypověděl, že Bejvl křičel, že „zasvinili tramvaj“ a že z ní mají vystoupit. Snažil se mu ukázat, že boty jsou čisté. Bejvl jim několikrát řekl „za..aní Ukrajinci“.
„Lidi, kteří byli okolo nás, nám říkali, abychom nevystupovali z tramvaje. Abych ale uklidnil plačící dítě, rozhodl jsem se vystoupit. Byli jsme v šoku z této situace. S takovou diskriminací jsme se v Čechách ještě nesetkali. Nešlo mu o nepořádek v tramvaji, ale šlo o to, že nás mohl ponížit,“ podotkl muž.
Když trojice vystoupila, muž požádal svou manželku, ať vyfotí číslo tramvaje. „Řidič uviděl, že vytahovala telefon a šel k ní. Šel jsem k řidiči, abych manželku ochránil. Řidič uviděl, že jdu směrem k ní, vrátil se do své kabiny, vzal tyč na výhybky a začal ji ukazovat. Uviděl, že vytahuji telefon, odhodil tyč a odjel. Tyčí by mě i udeřil, kdyby nebylo videozáznamu,“ domnívá se muž.
Rozdíly ve výpovědích
Bejvl tvrdil, že mu muž nadával lámanou češtinou. Oba Ukrajinci ale prohlásili, že česky nemluví. Komunikují rusky. Muž také odmítl, že by byl na Bejvla vulgární. Řidič uvedl, že ho tituloval jako „českou mr.ku“.
Bejvl řekl, že se omluvil v dopise. Omluvný dopis páru podle ani jednoho z nich nedošel. Tvrdili, že dostali pouze omluvu od ministra dopravy. Dále řidič popsal, že incident se stal na konci 12hodinové směny. Podle jeho nadřízeného, který u soudu vypovídal, se sice délka směn liší, ale je možné, že Bejvl ten den sloužil na odpolední osmihodinové směně od jedné do devíti hodin večer.
Řidič odmítl, že by kohokoli napadl. Podle svých slov na muže ukázal prostředníček. „Udeřil mě středně silně rukou od čelisti ke krku. Poté co mě udeřil, dítě začalo nahlas plakat,“ vypověděl muž. „Úder prošel pod mojí rukou. Jeho sílu jsem cítila. Kdyby tam nebyla moje ruka, tak by to byl velmi silný úder,“ dodala žena. Oba prohlásili, že měli strach.
„Nikdy jsem se nesetkal s takovým odporem. Několik následujících dní se vnouček bál tramvaje. Když jsme s ním cestovali, tak plakal,“ popsal muž. „Bála jsem se. Měla jsem za to, že se na mě všichni dívají a že mě všichni odsuzují,“ odpověděla žena na otázku, jak incident ovlivnil její život.
Svědek incidentu: chování řidiče bylo agresivní
Soud předvolal cestujícího, který stál během incidentu ve stejném vozu jako trojice. Svědkův popis situace odpovídal výpovědi ukrajinského páru. Uvedl, že řidič začal sprostě nadávat. Viděl, jak udeřil ženu do ruky, a popsal jeho chování jako agresivní.
Bývalý nadřízený Bejvla označil za spolehlivého řidiče, se kterým nebyly problémy. Chování řidiče při incidentu však označil za neadekvátní. Dodal, že řidič má právo vykázat cestující z tramvaje, pokud porušují smluvní dopravní podmínky. Tedy například páchají výtržnosti.
Zmínil, že cestující na Bejvla podali několik stížností. Obecně se podle něj ale většina stížností neprokáže.
„Ve spisovém materiálu jsou založeny stížnosti cestujících na pana obžalovaného. Je jich osm za dva roky. Žádná z nich nebyla vyhodnocena jako důvodná. Jejich obsah se dozvíte na příštím hlavním líčení,“ upřesnil státní zástupce Vojtěch Vávra.
Soud bude pokračovat v únoru, kdy přijde na řadu záznam incidentu od dopravního podniku. Měly by zaznít i závěrečné řeči.
Státní zástupkyně Bejvla obžalovala z výtržnictví a hanobení národa. Hrozí mu odnětí svobody na pět měsíců s povinností podrobit se programu sociální výchovy a převýchovy. Bejvl v dopravním podniku nadále nepracuje.