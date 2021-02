Boby a saně ano, lyže ne. Vyhnání dětí z Petřína probudilo politiky

„Ukázalo se, že existuje jakási 20 let stará městská vyhláška, která zakazuje lyžování nebo sáňkování na určitých místech našeho města, a to například v některých částech Petřína. Ale vůbec nechápu, jak to tenkrát mohl v této podobě někdo schválit. Musíme se na to podívat,“ napsal Hřib na svém Facebooku.



„U nás na Jižáku v centrálním parku se sáňkuje ostošest (a hroudu sněhu lze zdolat i na Staroměstském náměstí),“ dodal.

Zdeněk Hřib - primátor Prahy (Facebook) Sněhové radovánky jsou v Praze vítané! ☺

Pobyt na čerstvém vzduchu nejen s dětmi je zdravý a zlepšuje náladu. Proto si ho užívejte, ať už je to na běžkách, bobech nebo sáňkách, dokud tu ten sníh máme. Samozřejmě v rámci existujících pravidel. Ale musíme se přeci řídit zdravým rozumem.



Podle náměstka Petra Hlubučka (STAN) by na Petříně mohlo vzniknout speciální označení, které lidem ukáže místo vyhrazené k sáňkování. Podobně vyznačené místo pro sáňkování je už i ve Stromovce.



„Vyhláška není jen o ochraně zeleně, ale i lidí. Dnes bude na Petříně na území zvaném Seminářská zahrada jasně vyznačeno místo, kde bude bezpečné sáňkování pro děti. Pro lyžování se ale nehodí, Petřín není sjezdovka a nejsou tu žádné bezpečnostní prvky jako na sjezdovce,“ řekl náměstek.



Hlubuček dodal, že město podporuje i běžkaře, a to tak, že v parcích v majetku hlavního města nerozhrabávají všechny cesty, aby se na nich dalo běžkovat.



Ke změně vyhlášky vyzvala na Facebooku již Praha Sobě, která je na magistrátu v koalici s Piráty a Spojenými silami pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL). „Už jsme vyzvali koaličního kolegu Petra Hlubučka, ať předloží změnu vyhlášky o ochraně veřejné zeleně, která bobování zakazuje. Takhle se na Petříně sáňkovalo v roce 1952, tak ať o to nepřijdeme.“

PRAHA SOBĚ (Facebook) Zakázat bobování na Petříně je nesmysl. Pojďme si - děti i dospělí - užít těch pár dnů v roce, kdy je v Praze pořádný sníh! Už jsme vyzvali koaličního kolegu Petra Hlubučka, ať předloží změnu vyhlášky o ochraně veřejné zeleně, která bobování zakazuje. Takhle se na Petříně sáňkovalo v roce 1952, tak ať o to nepřijdeme :-)

Dnešní zpřísněné kontroly strážníků na Petříně vyvolal v pondělí komentář vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) který varoval, že Petřín není sjezdovka. „Pokud se nepletu, tak na Petříně žádná vyznačená sjezdovka není, tudíž to není plocha určená k jízdě na lyžích. To je však případně otázka na městskou policii nebo Policii ČR,“ řekl CNN Prima NEWS Hamáček.

Vyhláška 6/2001 § 3 (1) Dále je ve veřejné zeleni, která je součástí zahrad a parků uvedených v příloze č.1, zakázáno: a) jezdit na kolech,

b) jezdit na kolečkových bruslích, skateboardech, koloběžkách a jiných nemotorových prostředcích s výjimkou vozíků zdravotně postižených,

c) jezdit na zvířatech,

d) vstupovat na trávníky,

e) stanovat a nocovat,

f) rozdělávat a udržovat otevřené ohně,

g) nechat volně pobíhat psy,

h) bruslit,

i) lyžovat, sáňkovat a jezdit na snowboardech,

j) koupat se ve vodních nádržích,

k) pořádat propagační, reklamní a jiné akce.

Podle mluvčí městské policie Ireny Seifertové tak muselo porušování vyhlášky hlídat více strážníků, kteří by byli potřeba jinde. „Nepřesné vyjádření jednoho z členů vlády bohužel vedlo k tomu, že nyní oblasti Petřína strážníci věnují zvýšenou pozornost, což logicky odebírá část jejich kapacity pro řešení jiných protiprávních jednání na území této centrální městské části,“ uvedla Seifertová.

Dodala, že během celého dne nepadla ani jedna pokuta, všechny prohřešky byly vyřešeny na místě domluvou.

Konkrétně se jedná o vyhlášku 6/2001. Ta kromě zimních aktivit také zakazuje v parcích rozdělávání ohňů, stanování či ježdění na kole. Co se týká Petřína, nesmí se tyto aktivity vykonávat v okolí Nebozízku, Seminářské, Lobkovické či Strahovské zahrady nebo v Růžovém sadě.

V reakci na rekordní nadílku sněhu informovala společnost Rekola, že Pražanům nabídnou sdílené kluzáky. „Během zítřka je instalujeme na 4 pražské kopce, momentálně vybíráme vhodná místa. Cena bude symbolická, po jízdě plánujeme přidat možnost přispět přímo v aplikaci na Nocleženku. Přeci jen ne pro všechny je největší zima za posledních 10 let radostí,“ uvedli na sociálních sítích.

Neopomněli ovšem také dodat, že bedlivě sledují debatu o tom, kde se v Praze smí sáňkovat.