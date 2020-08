Na Dědině do dvou let vznikne parkovací dům, další chce Chodov i Prosek

Nedostatek parkovacích míst dlouhodobě trápí metropoli. I proto hlavní město postupně zavádí parkovací zóny v širším centru, aby zde usnadnilo stání alespoň rezidentům. Jenže problém se do jisté míry pouze přesouvá stále více na okraj města. Přitom i tam je na mnoha místech situace už dávno kritická.

Platí to zejména pro oblasti, kde v řadách vedle sebe stojí panelové domy.

„V sedmdesátých a osmdesátých letech se výstavbou sídlišť řešila především bytová nouze. Vznikly přístupové komunikace, ale budování parkovišť nebylo při plánování prioritou,“ říká náměstek primátora Prahy pro územní rozvoj Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu/TOP 09). Podle jeho slov se navíc ani nepředpokládalo, že by jednou měli obyvatelé tolik aut. Zatímco tehdy neměla vůz zdaleka každá domácnost, dnes má běžně každá z nich i dva.

Mnohé městské části tak aktuálně na omezených plochách uprostřed zástavby plánují výstavby vícepodlažních parkovacích domů určených pro své obyvatele. Ty jsou sice poměrně nákladné na výstavbu i údržbu, nicméně pojmou více aut.

Například na sídlišti Dědina v Praze 6 má takový objekt pro zhruba tři stovky aut stát zhruba do dvou let. Autorem vítězného návrhu, který v roce 2017 vzešel z architektonické soutěže, je ateliér Ivan Kroupa architekti. Specifikem záměru je to, že vznikne v rámci výstavby tramvajové tratě. „Jedná se o podmiňující investici, která již má územní rozhodnutí a měla by více než nahradit úbytek parkovacích míst, která zaniknou důsledkem stavby tratě,“ vysvětluje místostarosta Prahy 6 pro dopravu Jiří Lála (ODS). Stavbu parkovacího domu bude financovat magistrát.

Až 250 nových stání na Chodově

V současné době nechává projektovat parkovací dům se čtyřmi podlažími až pro 250 vozidel také radnice Prahy 11. A to v místě menšího plošného parkoviště u ulice Brandlova na sídlišti Chodov. Přesný rozpočet zatím radnice nemá, měl by však překročit 100 milionů korun. Městská část zároveň podala žádost o změnu územního plánu, která umožní objekt do budoucna ještě navýšit o další dvě patra.

Jedenáctá městská část podobně vytipovala i osm dalších ploch, kde by výhledově mohly stát další objekty pro parkování rezidentů. „Jedná se například o lokality Ledvinova u Chodovské tvrze, Plickova na Hájích, Krejnická nebo Gregorova,“ vyjmenovává radní Prahy 11 pro dopravu Martin Duška (Piráti).

Aktivní je v tomto směru zejména Praha 9. Už loni zprovoznila na Proseku parkovací dům s 380 místy, z nichž dvě třetiny slouží místním a zbytek je pro zákazníky sousedního supermarketu. Tím však plány radnice nekončí. „Připravujeme stavby parkovacích domů u Polikliniky Prosek, na místě parkoviště při Litoměřické ulici na Proseku a v Podvinném mlýně ve Vysočanech,“ tvrdí radní Prahy 9 Tomáš Holeček (ODS). Všechny tři projekty by po dokončení měly řidičům nabídnout celkem 1 270 míst. Podle Holečka by se mělo začít stavět do dvou let.

Ještě dříve se pustí do práce dělníci nedaleko stanice metra B Nové Butovice. Konkrétně v Petržílkově ulici nechá přímo magistrát vybudovat objekt záchytného parkoviště pro 360 aut, ovšem jeho část bude vyhrazena pro místní obyvatele Prahy 13. Záměr za 278 milionů korun bez DPH už získal stavební povolení, začít fungovat by parkoviště mělo v průběhu roku 2022.

Shodou okolností už v pondělí se rozšíří systém parkovacích zón do Prahy 10. A z vybraných peněz chce v řádu několika let současné vedení radnice vybudovat nový parkovací dům. „Komise pro dopravu a parkování už vytipovala dvě vhodné lokality, konkrétně ve Strašnicích u nákupního centra Billa a na Zahradním Městě v ulici Jahodová,“ prozrazuje místostarosta Martin Sekal (ODS), který je odpovědný za dopravu v Praze 10.

Velké problémy s parkováním mají nyní mimo jiné i obyvatelé sídliště na Černém Mostě. Kromě toho, že zde už nyní dělníci stavějí obří P+R pro krátkodobé stání 880 aut, se proto radnice Prahy 14 chystá nedaleko odtud odkoupit plánované garáže s více než stovkou stání, jež developer postaví v rámci nového bytového komplexu.

Budovat by se ale nemuselo jen na sídlištích v okrajových částech. Parkovací objekty totiž chtějí i centrální městské části. Praha 2 svůj projekt chystá v dolní části Vinohrad mezi ulicemi Pod Nuselskými schody a Bělehradská v místě stávajícího parkoviště. A první městská část má plán umístit na vhodná místa několik podzemních zakladačů, tedy zařízení, kdy auta stojí v boxech nad sebou.